Elena Santarelli va al mare con la figlia e viene criticata | la replica

Elena Santarelli felice al mare : “Cattiva madre”. Lei replica su Instagram : Una mamma si concede un week end di sole e amore al mare, con il marito e la figlia, per festeggiare il suo anniversario di matrimonio, in uno dei momenti più difficili della sua vita, visto che l’altro figlio è ricoverato da mesi in ospedale, e il web non gliela perdona. Non tutto, non tutti, ma “qualche sfigato”, come precisa lei stessa su Instagram. Perché se la mamma in questione si chiama Elena Santarelli e la sua vita è ...

Elena Santarelli va al mare con la figlia e il web l'attacca : "Tuo figlio è in ospedale e tu ti diverti?" : Per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi questo non è sicuramente un momento facile, la malattia del figlio e la battaglia per sconfiggerlo li sta impegnando con tutte le loro forze.Lo scorso dicembre, per ricevere il massimo del sostegno dai suoi fan, la showgirl ha deciso di condividere col pubblico quello che stava accadendo nella sua famiglia. Migliaia sono stati i messaggi di sostegno e di supporto, ma tanti - purtroppo - sono ...

Elena Santarelli - sorrisi al mare : la forza della positività : «C’è sempre un motivo per sorridere». Elena Santarelli lo ha scritto sulla sua pagina Instagram il 4 maggio scorso, a margine di una foto del suo matrimonio che la ritraeva insieme al marito Bernardo Corradi e al figlio Giacomo. Un sorriso che porta con sé un significato particolare dato che da qualche mese il primogenito della coppia sta combattendo contro un tumore all’ospedale Bambin Gesù di Roma. «Affronto la situazione con positività», ha ...

Elena Santarelli - 4 anni di nozze con Corradi : l'emozionante messaggio : Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo: Elena Santarelli, 36 anni, e Bernardo Corradi, 42, sono inseparabili dal primo bacio, arrivato ben 13 anni fa...

“Cara Elena…”. Santarelli - un colpo al cuore. Le parole sulla malattia del figlio : la lotta del piccolo Giacomo e quell’inaspettato messaggio : Elena Santarelli, la showgirl sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi, è tornata in televisione per parlare della malattia del figlio Giacomo, 9 anni. Lo ha fatto dal salotto dell’amica Silvia Toffanin, a “Verissimo”, ripercorrendo la durissima prova che sta affrontando insieme alla famiglia. “Il 30 novembre ci hanno dato la diagnosi, all’inizio eravamo increduli. – ha raccontato con gli occhi lucidi – Poi ho deciso ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio - il post di Alba Parietti commuove il web : «Io non ho un Dio - ma pregherò per te» : La storia di Elena Santarelli e la sua battaglia al fianco del figlioletto Giacomo malato di cancro ha commosso i fan e non solo. Sono tanti i volti dello spettacolo che hanno dedicato alla showgirl...

Alba Parietti e il post commovente su Elena Santarelli : ‘Tutto il mio bene - le mie preghiere e il mio affetto’ : Da mamma a mamma, un messaggio affidato ai social per infondere coraggio e sostegno e per esprimere una grande stima: “cara Elena , io non ho un Dio, ma pregherò per te e con tutto il cuore….. per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi , immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto”. Chi parla è Alba Parietti (presenza televisiva molto imponente ma refrattaria ai reality show ...

Elena Santarelli in tv mio figlio è il mio vero eroe : A “Verissimo” Elena Santarelli parla a Silvia Toffanin del periodo difficile che sta passando con il suo bimbo. La Toffanin sceglie di intervistarla in un’ala dello studio senza pubblico per far stare più a suo agio possibile la conduttrice che per la prima volta ha scelto di raccontare della malattia che ha colpito suo figlio. Le due si stringono in un abbraccio e Silvia scoppia in lacrime mentre Elena fa fatica a trattenerle ...

Il post commovente di Alba Parietti per Elena Santarelli : Alba Parietti commuove tutti con un post su Instagram dedicato ad Elena Santarelli, che sta combattendo una battaglia contro il tumore insieme al figlio Giacomo. La showgirl qualche tempo fa aveva svelato sui social di aver ricevuto una “diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentire”. Da allora è iniziato il suo percorso, duro e difficile, per sconfiggere il cancro che ha colpito il piccolo Jack – così come lo chiama lei ...

Elena Santarelli / La malattia del figlio Giacomo - Dalila Di Lazzaro : È il dolore più grande (Verissimo) : ELENA SANTARELLI, la showgirl ospite di Silvia Toffanin, parla della malattia del figlio Giacomo e delle ragioni che l'hanno spinta ad ufficializzare la notizia (Verissimo). Per la prima volta in tv dall'inizio del calvario della sua famiglia, ELENA SANTARELLI ha ripercorso a Verissimo le fasi più dure della malattia del suo bambino. Le sue parole, che hanno toccato il cuore di milioni telespettatori, non sono passate di certo inosservate e ...