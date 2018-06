Ecco perché Zidane ha lasciato il Real Madrid E arriva l' offerta shock degli emiri

Eruzione vulcano de Fuego : Ecco perché non si può sfuggire ai letali flussi piroclastici : L’Eruzione del vulcano de Fuego ha seminato morte e distruzione in Guatemala, tanto da far temere un’ecatombe: sotto la cenere potrebbero esserci circa 3.000 corpi. Yasmin Mather, professoressa di Scienze della Terra all’Università di Oxford, ha avvisato che il vulcano potrebbe eruttare ancora poiché è una “situazione attiva e in sviluppo”. ecco le sue parole: “Un flusso piroclastico è un mix di gas incandescente e roccia che scorre ad alta ...

Tommaso Inzaghi in ospedale/ Figlio di Alessia Marcuzzi non c'era al matrimonio del padre Simone : Ecco perchè : Alessia Marcuzzi spiega la ragione dell'assenza del Figlio Tommaso al matrimonio del padre Simone Inzaghi: il ragazzo si trovava in ospedale per una polmonite.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:44:00 GMT)

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “Ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

Giorni saranno sempre più lunghi - Ecco perché : Buone notizie per chi pensa che una giornata dovrebbe durare più di 24 ore . I Giorni sulla Terra si allungano infatti man mano che la Luna si allontana, fanno sapere gli scienziati, si legge sul 'Sun'...

Governo Conte - Di Maio propone incentivi per le auto elettriche. Ecco perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

Flat tax - Ecco perché le aliquote al 15% e al 20% premiano i redditi più alti : A parte l'ingente copertura finanziaria tutta da trovare, sono due i nodi che il governo dovrà affrontare nel mettere a punto la cosiddetta Flat tax sull'Irpef, che in realtà è un sistema basato su ...

Sex & the city compie 20 anni. Ecco perché le donne non sono più le stesse : La famosa serie tv su quattro single di New York andò in onda per la prima volta il 6 giugno 1998: tra sesso, amori e tante verità che valgono ancora oggi

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : NATASCHA ingannata da XENIA - Ecco perché : Continua il triangolo tra NATASCHA (Melanie Wiegmann), Michael (Erich Altenkopf) e XENIA (Elke Winkens)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, una delle coppie apparentemente più solide della soap verrà messa in crisi a causa dell’ex moglie di Christoph (Dieter Bach)… ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio luglio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: XENIA e Michael ...

La GDPR è una vera rivoluzione copernicana - Ecco perché : La GDPR (General Data Protection Regulation) è una rivoluzione copernicana.Come Centro Economia Digitale riteniamo non ci sia analogia più adatta per descrivere il cambio di passo che porterà il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Fino a qualche settimana fa al centro dell'universo c'erano le piattaforme che gestiscono i dati. Ora invece, da quando è entrato in vigore il Regolamento ...

Mondiali Russia 2018 - Ecco perché la Roma tiferà la Nigeria? : ... come si potrebbe pensare, visto il boom di divise vendute dalla selezione africana che l'hanno già trasformata nella "squadra simpatia" della prossima edizione della Coppa del Mondo. Molti utenti ...

Alessia Marcuzzi : Ecco perché non era al matrimonio di Daniele Bossari : perché al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback non c’era Alessia Marcuzzi Tra i tanti invitati Vip al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback c’è stata un’assenza importante: quella di Alessia Marcuzzi. Nonostante i tanti anni di amicizia e il recente impegno insieme all’Isola dei Famosi, la bionda conduttrice non si è recata […] L'articolo Alessia Marcuzzi: ecco perché non era al matrimonio ...

Patcher : Ecco perché le console di nuova generazione avranno HDD : L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter ha recentemente rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alla nuova generazione di console, riporta WCCFtech.In particolare Pachter ha spiegato perché ritiene che le unità di disco rigido rimarranno progressivamente sempre incluse nonostante costante crescita degli acquisti digitali. Le console future in particolar modo continueranno molto probabilmente a leggere i giochi su disco, questo ...

Tommy Haas scherza su Federer : “Ecco perchè Roger deve pagarmi la cena ogni volta che andiamo al ristorante” : Tommy Haas ha parlato delle sfide con Roger Federer nella sua carriera, svelando una simpatica proposta fatta al tennista svizzero In una recente intervista rilasciata all’Equipe, Tommy Haas ha ripercorso alcune delle sfide più belle della sua carriera, legate a Roger Federer. L’ex tennista tedesco ha spiegato che Roger Federer sia stato il giocatore più difficile da affrontare, svelando anche una particolare ‘proposta’ ...