Ecco il punto dell' incidente di Stefano Destro | ' Sentiero pericoloso per chi va in Mtb'

[Il punto] Ecco perché il nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare l'Iva : La notizia è ormai nota da tempo. Sulla testa degli italiani pende la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, inserito come clausola di salvaguardia dei conti pubblici nella finanziaria del 2018. Se ...

Verso il nuovo governo : Ecco il programma punto per punto : NOMADI Via gli abusivi e più sicurezza L'obiettivo, scritto nero su bianco, è quello di chiudere i campiromirregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai ...

Sampdoria - il punto sulle uscite : Ecco gli eventuali sostituti : ... si stanno muovendo in maniera piuttosto decisa l'Inter e la Roma, ma anche in Liga al Siviglia e in Premier League, con il Newcastle che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare alla carica ...

Roma - cuore e orgoglio : Liverpool dominato - arrivederci Champions nella festa dell’Olimpico. Ecco perché questo è un punto di partenza [FOTO] : 1/23 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

“Sparito”. Ansia per il principe Filippo : tre impegni ufficiali saltati nel giro di pochi giorni e i sudditi hanno iniziato ad allarmarsi - al punto da costringere Buckingham Palace a intervenire. Ed Ecco cosa è emerso : Tutti a chiedersi che fine abbia fatto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d’Inghilterra e duca d’Edimburgo. In questi giorni di Pasqua la preoccupazione e la curiosità dei sudditi ha raggiunto livelli talmente alti da costringere Buckingham Palace a intervenire. Sappiamo bene che il principe, 96 anni, si è ritirato da tempo dalla vita pubblica. Una decisione presa di comune accordo con la sovrana e arrivata a ...

Tiangong-1 : Ecco il “cimitero spaziale degli abissi” - il punto più isolato della Terra dove il veicolo fuori controllo sarebbe dovuto precipitare : La stazione spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare nelle prossime 24-36 ore, ma un punto in cui non atterrerà è l’inquietante “cimitero spaziale degli abissi” a cui doveva essere destinata. Generalmente i detriti provenienti dallo spazio finiscono nel punto più remoto del pianeta, a migliaia di km dalla Terra più vicina: il punto Nemo. Ma Tiangong-1 non troverà la sua dimora finale nel punto Nemo, che già ospita i rottami di circa ...