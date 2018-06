Ecco cosa possiamo aspettarci dal governo Lega e M5S | in sei punti

Riforma pensioni e welfare : Ecco cosa farà il ministro Di Maio : Il governo Conte apre le danze con un’importante novità. I ministeri dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro saranno accorpati in un unico grande ministero guidato dal Vice-Presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ha già annunciato i suoi obiettivi da perseguire nel corso della legislatura: Riforma pensioni e centri per l’impiego, reddito e pensione di cittadinanza, rilancio delle politiche ...

Governo M5S-Lega - Ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte. La prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano» ed è atteso al varco tanto dalla sua maggioranza...

Primo incidente per Matteo Salvini. Rivela documenti riservati sul volo di Stato. Ecco cosa c’è scritto : Non è una novità che al leader leghista, Matteo Salvini, piaccia ‘documentare’ ogni passaggio della sua vita pubblica. E, in verità, anche qualcosa del privato. È, il suo, un metodo, una strategia di comunicazione con una base molto attiva sui social network. Gli esperti del settore parlano di photo opportunity, cioè approfittare di un fatot, una presenza in un determinato posto per dire ‘io c’ero’, ‘lo sto facendo’. Nel caso di Salvini, ...

Strana scoperta sul vulcano Kilauea : il suo campo magnetico va in direzione opposta - Ecco cosa significa : Il vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, ha un campo magnetico che va in direzione opposta al resto del pianeta, hanno svelato gli scienziati. La bizzarra scoperta, che ha mandato in tilt le bussole, ha lasciato perplessi gli esperti, mentre i residenti locali hanno collegato il caso alla tradizione hawaiana che conferisce un significato spirituale al vulcano. Ora gli esperti sono riusciti a spiegare il perché di questo evento ...

Le due leonesse del tennis mondiale di nuovo di fronte. Ecco cosa si giocano : ... considerando che soltanto Martina Navratilova e Chris Evert sono forse riuscite a diventare davvero amiche, ma tutte le altre grandi antagoniste dello sport non hanno mai appianato quell'istintiva ...

Mara Venier/ Gaffe a Che Tempo che Fa : condurrà Domenica In - Ecco cosa dice Lippi della Parodi… : A Che Tempo che fa, Mara Venier si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Migranti - Ecco cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio : Migranti, ecco cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio Sono tre le fasi nella gestione dei flussi migratori: dall’arrivo nei luoghi di sbarco, attrezzati e attivati per aderire agli impegni europei, fino all’identificazione e allo spostamento nei centri d’accoglienza o in quelli di permanenza per il ...

Operazione Offside Couterfeiting - sequestrati prodotti contraffatti : Ecco cosa è successo durante Crotone-Samp : 70 interventi e quasi mezzo milione di prodotti sequestrati, 80 i soggetti verbalizzati. Sono i numeri del “campionato della contraffazione” emersi nell’ambito dell’Operazione Offside COUNTERFEITING avviata dal Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza con un piano di interventi a livello nazionale a partire dallo scorso mese di settembre, e conclusasi con la fine del campionato e l’assegnazione del titolo di ...

13 Reasons Why - Ecco cosa potrebbe accadere nella stagione 3 : ancora caldo il fiume di polemiche nei riguardi di 13 Reasons Why , la serie sul bullismo prodotta da Netflix . La seconda stagione è stata diffusa sul kolosso dello streaming mondiale lo scorso 18 ...

APPLE WWDC 2018/ Diretta streaming video keynote : focus su software e servizi - Ecco cosa presenterà : APPLE WWDC 2018, Diretta streaming video del keynote dell'azienda di Cupertino: focus su servizi e software, ecco cosa verrà presentato alla Worldwide Developers Conference(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Inquinamento : Ecco come nuoce alla salute dei pendolari e cosa dovremmo fare per limitare l’esposizione alle particelle nocive : Ciclisti e pedoni hanno il doppio delle probabilità di respirare e trattenere particelle pericolose nell’apparato respiratorio rispetto agli automobilisti. ecco i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’University of Surrey e della North Carolina State University (NCSU), pubblicato su Nature, per comprendere come 4 tipi di pendolari – ciclisti, automobilisti, pedoni e passeggeri di bus – fossero influenzati da piccole ...

Conte : "Ho sentito Merkel e Macron - Ecco cosa ci siamo detti" : Giuseppe Conte, neo presidente del Consiglio dei Ministri, ha già sentito la cancelliera Angela Merkel ed il presidente francese Emmanuel Macron. A margine delle cerimonie per la Festa della Repubblica, annuncia il premier del governo gialloverde tramite il proprio profilo Facebook, si è già messo al lavoro anche in vista del prossimo G7 in Canada. “Oggi, 2 giugno, è l’anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica Italiana ...