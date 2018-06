“Ecco cosa farò con quei soldi”. Gf - la decisione di Alberto : L’impatto iniziale con il mondo del Grande Fratello non era stato dei migliori per Alberto Mezzetti, che pareva non aver legato molto con i compagni di avventura e veniva puntualmente bollato come “a rischio” dagli scommettitori, pronti a vederlo uscire di scena anticipatamente. Mai previsione fu più sbagliata considerando come il Tarzan di Viterbo ha saputo pian piano far breccia nel cuore degli spettatori grazie alla ...

Alberto Mezzetti : Ecco cosa farà con i 100 mila euro vinti al Grande Fratello : cosa farà Alberto Mezzetti con i soldi vinti al Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo non ha ottenuto solo un riconoscimento importante ma pure un un bel montepremi, ben cento mila euro. In realtà la vincita è stata dimezzata rispetto al passato, basti pensare che Federica […]

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “Ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

Forti scosse di terremoto in tutto il mondo - “balla” anche il Mediterraneo : Ecco cosa sta succedendo : Forti scosse di terremoto stanno interessando nelle ultime ore un po’ tutto il mondo, e in modo particolare l’Anello di Fuoco nell’Oceano Pacifico ferito dalle due violente eruzioni del Vulcano De Fuego in Guatemala e del Vulcano Kilauea alle Hawaii. Ma nelle ultime ore la terra ha tremato in modo significativo anche nel Mediterraneo, dapprima nella notte con una scossa di magnitudo 4.3 nell’entroterra marocchino, in ...

Da deputato LeU ad addetto vendite in un grande magazzino - Ecco di cosa si occupa oggi Michele Mognato : L'esperienza politica gli ha di fatto impedito di fare carriera. "Gli scatti di anzianità e gli avanzamenti - tanto per fare degli esempi - mettendosi in aspettativa si sono bloccati, a differenza di ...

Conte al Senato per la fiducia : Ecco cosa dirà. «Europa casa nostra ma sia più vicina» : E' il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, oggi in Senato per chiedere la fiducia al...

Ecco cosa possiamo aspettarci dal governo Lega e M5S - in sei punti : Secondo un retroscena del Corriere della Sera , inoltre, i tecnici del Viminale avrebbero già avvertito Salvini : "Non si può fare tutto." LE MISURE SU ECONOMIA E LAVORO , SENZA COPERTURA, I ...

Riforma pensioni e welfare : Ecco cosa farà il ministro Di Maio : Il governo Conte apre le danze con un’importante novità. I ministeri dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro saranno accorpati in un unico grande ministero guidato dal Vice-Presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ha già annunciato i suoi obiettivi da perseguire nel corso della legislatura: Riforma pensioni e centri per l’impiego, reddito e pensione di cittadinanza, rilancio delle politiche ...

Governo M5S-Lega - Ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte. La prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano» ed è atteso al varco tanto dalla sua maggioranza...

Primo incidente per Matteo Salvini. Rivela documenti riservati sul volo di Stato. Ecco cosa c’è scritto : Non è una novità che al leader leghista, Matteo Salvini, piaccia ‘documentare’ ogni passaggio della sua vita pubblica. E, in verità, anche qualcosa del privato. È, il suo, un metodo, una strategia di comunicazione con una base molto attiva sui social network. Gli esperti del settore parlano di photo opportunity, cioè approfittare di un fatot, una presenza in un determinato posto per dire ‘io c’ero’, ‘lo sto facendo’. Nel caso di Salvini, ...

Strana scoperta sul vulcano Kilauea : il suo campo magnetico va in direzione opposta - Ecco cosa significa : Il vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, ha un campo magnetico che va in direzione opposta al resto del pianeta, hanno svelato gli scienziati. La bizzarra scoperta, che ha mandato in tilt le bussole, ha lasciato perplessi gli esperti, mentre i residenti locali hanno collegato il caso alla tradizione hawaiana che conferisce un significato spirituale al vulcano. Ora gli esperti sono riusciti a spiegare il perché di questo evento ...

