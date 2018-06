“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria” Choc in ospedale italiano Muore a 49

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “Ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

MotoGp – Dopo la foto - il primo racconto di Michele Pirro : “Ecco cosa mi ricordo” : Michele Pirro racconta il suo spaventoso volo di ieri al Mugello: le prime parole del ducatista Dopo la brutta caduta nelle Fp2 del Gp d’Italia Giornata di qualifiche oggi al Mugello: nei minuti di pausa tra la Q1 e la Q2, un piccolo spazio dedicato a Michele Pirro, protagonista ieri di una spaventosa caduta. Il pilota italiano, wild card al Mugello con Ducati, si trova adesso all’ospedale di Firenze, dove ieri è stato sottoposto ad ...

Juventus - Buffon shock : “Ecco cosa è successo prima della gara contro la Reggina - pensavo di morire” : Nelle ultime ore tiene banco il futuro del portiere Buffon ma il numero uno ha attraversato un momento difficile dovuto alla depressione. “Avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui era caduto”, rivela il portiere in uno stralcio del libro ‘Demoni’ pubblicato da ‘La Stampa’: “non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa. prima della partita, ...

Liverpool - incubo Karius : “Ecco cosa è successo dopo la partita” : 1/18 AFP/LaPresse ...

Liverpool - incubo Karius : “Ecco cosa è successo dopo la partita” : 1/18 AFP/LaPresse ...

NBA – Stoudemire pronto al clamoroso ritorno? Prima la BIG 3 poi la promessa : “Ecco cosa ho in mente” : Amar’e Stoudemire è pronto al clamoroso ritorno in NBA: dopo la parentesi europea, l’ex Phoenix Suns si sente ancora utile per una franchigia della massima serie americana “Ma come, non si era ritirato?”, in molti, noi compresi, si saranno fatti questa domanda leggendo le parole che Amar’e Stoudemire ha rilasciato a CBS Sports. L’ex lungo dei Phoenix Suns, che in Arizona ha lasciato uno splendido ricordo (21 ...

NBA – Kyle Kuzma sul futuro di Lonzo Ball : “Ecco cosa ha deciso di fare in estate” : Kyle Kuzma ha recentemente parlato del futuro di Lonzo Ball in maglia Lakers: il playmaker gialloviola ha voglia di migliorare atleticamente e tecnicamente in vista della prossima stagione La prima stagione ai Lakers di Lonzo Ball è passata fra alti e bassi. Dopo un inizio problematico nella lega, il rookie dei gialloviola si è preso la ‘cabina di regia’ della squadra’, guidando la franchigia losangelina per tutta la stagione. ...

De Vrij - clamoroso retroscena : “Ecco cosa è successo prima di Lazio-Inter” : La stagione del campionato di Serie A è andata in archivio con il botto, nell’ultimo match scontro per la Champions League tra Lazio ed Inter che ha portato grandi emozioni e polemiche. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo il gol del 2-1, poi la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare tutto con le reti di Icardi e Vecino, sul banco degli imputati il difensore De Vrij, già nerazzurro da alcuni giorni ha procurato il ...

Sampdoria - Giampaolo parla chiaro : “Ecco cosa voglio per il futuro” - rivoluzione in vista! : Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato del suo futuro sulla panchina della squadra doriana: faccia a faccia con Ferrero Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare dell’ultima giornata di campionato che andrà in scena domani. L’argomento cardine però è stato quello relativo al suo futuro sulla panchina doriana. Il patron Ferrero ha dichiarato di volerlo trattenere ...

“Ecco cosa è successo quando l’abbiamo aperta”. Trovano una cassaforte interrata nel loro giardino e quello che scoprono all’interno li lascia senza parole. Ma non è finita qui : una vicenda piena di colpi di scena : Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una cassaforte? Inutile dire che chiunque proverebbe ad aprirla e sarebbe felice di poter usufruire di qualsiasi cosa essa contenga. Ecco, non tutti però farebbero “tesoro del tesoro”, se questo significherebbe essere disonesti. Questa è l’incredibile vicenda di Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna. Due persone onestissime che per tanti anni non si erano mai ...

Giro d’Italia – Dumoulin racconta la sua disavventura : “Ecco cosa è successo” : Tom Dumoulin della Sunweb a 18 chilometri dal traguardo della decima tappa del Giro d’Italia è caduto a causa di corridore che ha valutato male la curva Dopo la crisi di Esteban Chaves della Mitchelton Scott all’inizio della decima tappa del Giro d’Italia (vinta da Mohoric della Bahrain Merida), Tom Dumoulin è risalito in seconda posizione, ma a 41 secondi di distacco (il britannico ha preso ben 3 secondi di abbuono al GpM ...

A poche ore dall’inizio de Le Iene Nadia Toffa diserta lo show : “Ecco cosa sta succedendo” : La preoccupazione per le condizioni di salute di Nadia Toffa continua a crescere. Sono ormai diverse settimane che la conduttrice ha temporaneamente detto addio a Le Iene a causa delle debilitanti cure a cui si sta sottoponendo. All’inizio dell’anno la presentatrice aveva annunciato di avere il cancro, scoperto a causa di un malore improvviso. Lo scorso aprile, quando tutto sembrava volgere per il meglio, Nadia ha avuto un primo stop, ...

“Ecco cosa c’è da qualche tempo in quel panino”. McDonald’s - qualcuno se ne sarà già accorto… : Anche se è il più conosciuto, non è di certo il più amato. Se pensiamo ai fast-food, è naturale collegare il termine a qualche succulento panino di McDonald’s. Ma attenzione, perché nel corso degli anni, la tendenza ha spostato non poco le varie asticelle. Se prima il mitico Big-Mc era il panino più amato del mondo, ora le cose cambiano anche in funzione di tutti quei concorrenti che piuttosto che la quantità, puntano sulla qualità. Vedi ...