E Salvini si schiera con Orban | “Insieme cambieremo l’Europa” 

Salvini si schiera con la propaganda russa : "Fake news per sganciare altre bombe? Basta guerre - grazie" : "Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie!". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo sulla crisi in Siria e linkando un articolo del sito Analisidifesa intitolato 'Siria: le 'fake news sulle armi chimiche per creare il casus belli?'.Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie! https://t.co/mRXxnEANLR — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) 11 aprile 2018