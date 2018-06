E' morto Nino Spadaro | pezzo di storia di Marina di Modica

Pisa. Antonino Amato morto in un incidente a Capannoli : Un ragazzo pisano di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Antonino Amato è morto alla guida della

E' morto Nino Chirco. Marsala piange il noto produttore cinematografico : E' morto Nino Chirco. Il noto produttore e interprete cinematografico di Marsala, nato nel 1944, aveva realizzato diversi lavori, l'ultimo, nel 2016, 'Briciole sul mare', girato tra Marsala e ...

Escursionista trovato morto nell'Appennino pistoiese : 30 aprile 2018 , modifica il 30 aprile 2018 - 18:39, RIPRODUZIONE RISERVATA

Isola - Nino Formicola dopo la vittoria rivela : «Ora tutti sanno che non sono morto con Zuzzurro» : di Emiliana Costa MILANO - Nino Formicola , dopo la vittoria dell' Isola dei Famosi 2018 , fa un bilancio della sua esperienza in Honduras. Esperienza che per lui avrebbe avuto un significato ...

“È morto Andrea e io…”. Nino Formicola - confessione dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi. Parole davvero toccanti : “Ecco perché ho deciso di partecipare al reality” : Il verdetto è ormai noto a tutti: Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Appena tornato a casa dopo la vittoria, Nino-Gaspare tutto si aspettava tranne di essere travolto in modo così affettuoso dal pubblico. Come ha raccontato al Corriere della sera, dopo aver dormito appena un paio d’ore: “Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c’è ...

Nino Formicola trionfa all'Isola : "Non sono morto con Zuzzurro" : Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi, Nino Formicola si racconta e di fatto fa un bilancio di questa esperienza che per lui ha un significato particolare. Infatti al Corriere "Gaspare" racconta tutte le sue emozioni, il ritorno a casa e quella cena alle 4 del mattino: "sono arrivato a casa alle quattro di notte e poi mi sono fatto da mangiare... avevo una fame. Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, appunto, e lì c"è ...

Napoli - è morto l'ultimo Sciuscià / Zì Tonino se n'è andato - con lui addio al mestiere di lustrascarpe? : Napoli, è morto l'ultimo Sciuscià: Zì Tonino se n'è andato, con lui sparisce il mestiere di lucidascarpe? Per anni ha lavorato sul marciapiede di via Toledo nella città del sole.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:04:00 GMT)

È morto Zi' Tonino - l'ultimo ?sciuscià simbolo di Napoli : Un altro pezzo della Napoli antica che se ne va: dopo «Fortuna de? banane», da 50 anni simbolo di Montesanto con il suo chiosco davanti alla stazione, è morto Zi'...