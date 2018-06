: E' morta la famosa designer Kate Spade - TelevideoRai101 : E' morta la famosa designer Kate Spade - jacopogiliberto : RT @Roby_Giordano: Moda: la famosa stilista Kate Spade e' stata ritrovata morta a New York nel suo appartamento in quello che sembra un sui… - Roby_Giordano : Moda: la famosa stilista Kate Spade e' stata ritrovata morta a New York nel suo appartamento in quello che sembra un suicidio -

La stilista americanaper le sue borse, è stata trovatanel suo appartamento a Manhattan, su Park Avenue nella Upper East Side, a New York. Si sarebbe impiccata, ma la polizia non conferma. Aveva 56 anni. Nel 2006 vendette le ultime quote della sua azienda e nel 2016, assieme ai suoi soci, lanciò il nuovo marchio 'Frances Valentine',ispirato al suo nome anagrafico completo e a quello di sua figlia, ora 13enne. Era sposata con Andy, fratello dell'attore David. Nata nel Missouri, aveva origini irlandesi.(Di martedì 5 giugno 2018)