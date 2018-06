È in arrivo a Londra una escape room a tema Sherlock | ideata dai creatori della serie

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) Forsenon tornerà in tv per un po' con nuovi episodi, visto che su una eventuale quinta stagione non si sa ancora nulla, ma per i fanc'è in serbo qualcosa di ben più grande, visto che a breve potranno letteralmente vivere un caso come se fossero in un episodiobritannica.: The Game is Now è unache arriverà ail prossimo ottobre, che si preannuncia come un'esperienza totalmente immersiva. Si tratterà di un giocodurata di circa un'ora e mezza, durante il quale verranno ricreate alcune delle più famose scenee ci si troverà faccia a faccia con il cast attraverso dei video-messaggi.La premessa è la seguente:è scomparso improvvisamente, e la sua misteriosa rete di alleati recluterà il giocatore per ritrovare il detective e sconfiggere i suoi nemici. "All'improvviso ti trovi nei panni di ...