“E anche Alberto Angela se ne va” Soffiata clamorosa | la fine di un’era Perché non lo

Lazio - anche Luis Alberto va ko : muscoli troppo fragili per la volata : Saluta pure il rifinitore, crolla un altro adduttore. Stagione finita per Luis Alberto , che esce dal campo contro l'Atalanta addirittura prima che si esaurisca un tempo. Tutta colpa di un altro ...

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : nel K1 maschile sprint Alberto Moceo è 13° - bene anche Elena Borghi e Matteo Pistoni : Seconda giornata di qualificazioni agli YOG per la Canoa: a Barcellona oggi toccava, nelle ultime gare sprint, al C1 femminile ed al K1 maschile. Proprio nel K1 buon 13° posto per Alberto Moceo, che nei testa a testa odierni ha battuto per due volte, sia in qualifica che nei ripescaggi, il tagiko Saidilkhomkhon Nazirov. Moceo si è classificato 13°, con il tempo di 1’40″85, mentre il miglior crono è stato quello del bielorusso Maksim ...