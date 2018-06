Dylan Dog scritto da Dario Argento | ad agosto esce Profondo nero

tvzap.kataweb

: In uscita ad agosto il Dylan Dog di Dario Argento - Asgard_Hydra : In uscita ad agosto il Dylan Dog di Dario Argento - LaTorreNera : L'uscita è prevista ad Agosto e il titolo sarà 'Profondo Nero' - rep_bari : Bari, 2 giorni dedicati ai fumetti con BGeek: da Batman a Dylan Dog tutti gli eventi con i disegnatori [news aggior… -

(Di martedì 5 giugno 2018) E’ da diversi mesi che se ne parla e quasi in sordina arriva l’annuncio nella programmazione della Bonelli editore del nuovo episodio diDogda. Nelle preview disi legge infatti che il numero 383 dell’indagatore dell’incubo con una copertina speciale da collezione è l’episodiodal celebre regista di film horror. Nel consueto formato bonelliano per 96 pagine una storia intitolata “” per un numero da collezione. Ecco il Preview 32, nuovo numero del catalogo di Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing, in cui scoprirete tutte le novità che vi attendono in fumetteria a partire da! Posted by Sergio Bonelli Editore on Saturday, June 2, 2018 Momento insomma di grande creatività nella scrittura per il regista che è arrivato in libreria nel marzo scorso con il suo primo ...