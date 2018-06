Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Trapani, 5 giu. – (AdnKronos) – Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E’ in corso dalle prime luci dell’alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Sono 17 gli indagati dell’operazione condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Si ...

Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Trapani, 5 giu. – (AdnKronos) – Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E’ in corso dalle prime luci dell’alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Sono 17 gli indagati dell’operazione condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Si ...

Duro colpo contro la rete di Messina Denaro : Trapani, 5 giu. - (AdnKronos) - Blitz della Polizia di Trapani contro la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. E' in corso dalle prime luci dell'alba una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara. Sono 17

Nicolas MaDuro : rielezione per dare il colpo di grazia al Venezuela : Oggi, domenica 20 maggio, in Venezuela si è dato inizio alle votazioni per la candidatura del nuovo presidente. Alle ore 6 del mattino (mezzogiorno in Italia), l'attuale presidente Nicolas Maduro si è recato ai seggi per esprimere la sua volontà, con l'obiettivo di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. In tale occasione si è diffuso nel paese un clima di preoccupazione, dovuto alla quasi certa rielezione di colui ...

“Mi ha fatto molto male”. Dietro le quinte ‘esplode’ Amici : brutte accuse ad Alessandra Celentano. Un altro Duro colpo per la spesso discussa maestra : In queste ultime ore non si fa che parlare di lei. Ma non solo. Amici, in queste ultime settimane, sta prendendo una strana piega. Certo, quando parliamo della Celentano c’è sempre un’aspra critica alle spalle. Eppure questa volta la protagonista non è lei, anzi, lo è ma la sua figura passa in secondo piano. Quello che ha fatto davvero notizia, sono state le dichiarazioni di Valentina Verdecchi, la ballerina del talent eliminata dal ...

Wwf : “Un altro Duro colpo per l’oasi di Astroni - rubata l’attrezzatura della riserva” : Non c’è pace per l’oasi di Astroni. Dopo gli incendi che hanno messo in ginocchio la riserva nella scorsa estate il “Cuore Verde di Napoli” deve subire un altro duro colpo, che mette in pericolo l’operatività della riserva. Questa mattina, infatti, arrivando alla riserva il personale ha trovato il cancello forzato e il portone d’ingresso sfondato. Tutto opera di ladri che hanno portato via gli attrezzi, dal trapano al decespugliatore. È stata ...

Molise - centrodestra verso la vittoria sul M5s : un Duro colpo alle ambizioni alla premiership di Luigi Di Maio : Il Molise. C'è addirittura chi parla di Ohio d'Italia, riferendosi a quanto lo staterello possa essere decisivo nel voto degli Stati Uniti. Di sicuro, queste regionali hanno un peso anche in ottica ...

Uomini e Donne anticipazioni : Duro colpo per Giorgio Manetti : Giorgio Manetti a Uomini e Donne: nuovo scontro nel Trono Over Se la puntata del mercoledì di Uomini e Donne è stata dedicata a Gemma Galgani, oggi l’appuntamento del giovedì sarà centrato su Giorgio Manetti. Il 60enne di Firenze dovrà fare i conti con nuove accuse e con una novità sentimentale del tutto inaspettata. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45, il segmento senior di Uomini e Donne tornerà a colorare il day time pomeridiano di ...

Duro colpo al clan di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Nuovo Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell’alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 21 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione ...

Duro colpo al clan di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Nuovo Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 21 persone emesso dalla Dda di

Duro colpo al clan di Messina Denaro : Nuovo Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un ...

Duro colpo al clan di Messina Denaro : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Nuovo Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell’alba è in corso una imponente operazione di carabinieri, polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 21 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione ...

Milan - Bonucci : 'Champions non è utopia. Juve vincente in Europa senza di me? Duro colpo' : "Voto alla stagione del Milan fino a questo momento? Sei e mezzo. L'obiettivo era tornare in Champions sì, le aspettative erano quelle a inizio campionato, ho accettato questa sfida con questo sogno ...

Danza - tutti prosciolti i dirigenti accusati : dal Tar Duro colpo alla giustizia sportiva del Coni : Il grande scandalo della Danza sportiva si è risolto in una bolla di sapone: presidenti in carica e passati deferiti, dirigenti alla sbarra, tre gradi di giudizio. Tutto inutile: gli accusati sono stati prosciolti perché il processo non avrebbe mai dovuto neanche avere luogo, viziato da una serie di irregolarità da parte della Procura generale e del Collegio di garanzia del Coni che hanno portato al suo annullamento, come stabilito dal Tar del ...