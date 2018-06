DROGA A MILANO | ARRESTATI CAPO ULTRÀ MILAN E STEWARD INTER 22 arresti per spaccio | ' gli

Milano : DROGA - arrestati capo ultras del Milan e steward dell'Inter : Secondo le indagini Luca Lucci, con molti precedenti legati alla tifoseria violenta, riceveva la droga dagli spacciatori albanesi per poi ridistribuirla in città. 22 gli arresti, sequestrati 600 chili ...

Milano : traffico di DROGA - 22 arresti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Centro di Milano, diretto dal primo dirigente Ivo Morelli, hanno eseguito l'ordi

Milano : la DROGAno - la stuprano ma si dichiarano innocenti Video : A Milano è iniziato il processo per stupro a carico di tre uomini che il 13 aprile 2017 hanno drogato il drink di una 22enne e poi l'hanno violentata, dando inizio all'incubo durato tutta una notte da Milano a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Gli imputati però si difendono e si dichiarano innocenti. La notte dello stupro E' la sera del 13 aprile 2017 quando Cristina viene drogata e violentata dal branco [Video]. La ragazza, 21enne ...

Milano : Polizia sequestra DROGA e armi in cantine via Saint Bon : Milano,m 29 mag. (AdnKronos) – Tre pistole semiautomatiche con relative munizioni, due silenziatori artigianali, oltre un chilo di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati ieri all’interno dei locali sotterranei di uno stabile in via Saint Bon 6, zona Inganni. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Lorenteggio che, dopo ore di osservazione e controllo nei pressi del complesso residenziale di edilizia popolare, sono ...

Milano - DROGA dello stupro. Gli accusati : «Non abbiamo dato niente a nessuno» : Uno ha detto di «avere la coscienza pulita» e tutti hanno negato di avere messo la cosiddetta `droga dello stupro´ nel drink bevuto in un locale di Milano da una ragazza uscita con loro, per poi ...

Milano - stuprata dopo la DROGA messa nel drink : la vittima in aula racconta la notte da incubo : Davanti ai giudici ha ripercorso le tappe della notte da incubo durante la quale venne stuprata dopo aver bevuto un drink corretta con droga. 'Quella notte ero molto confusa, ho provato una sensazione ...

Milano : peculato - DROGA e calunnia - arrestati tre carabinieri : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Tre carabinieri sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, per vari reati tra cui peculato, detenzione illecita di sostanza stupefacente, calunnia, arresto illegale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. I tre militari sono stati arrestati oggi a Cassano d’Adda, dove erano in servizio, dai carabinieri ...

Milano - William ucciso a coltellate dopo notte di alcol e DROGA : quella frase di troppo alla fidanzata del killer : Una notte di cocaina, alcol e sangue, alla periferia nord-est di Milano, si è conclusa malissimo: Matteo Villa , 28 anni, ha ucciso a coltellate il 22enne William Lorini , che si difendeva con una ...