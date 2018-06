Dramma in studio medico | parte un colpo di pistola Muore paziente a Roma

ilgiornale

(Di martedì 5 giugno 2018) Tragedia in unoalla periferia di. Unè morto dopo essere stato centrato da undipartito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso le indagini dadei carabinieri.Loin cui è avvenuto ilsi trova in viale Palmiro Togliatti 1640. è morto centrato da undiesploso da una guardia giurata che stava effettuando una visita medica nella stanza accanto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesacro e del Nucleo investigativo di via Inselci che stanno ascoltando sia ilsia la guardia giurata. Secondo una prima ricostruzione il proiettile, partito sembra in maniera accidentale, ha trapassato la parete centrando e ...