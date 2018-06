Dossena | “Mancini persona giusta per risollevare sorti Italia”

calcioweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) “Mancini è l’unico che si è dimostrato disponibile dal primo minuto. Lui ha voluto fortemente la panchina della Nazionale rinunciando a cose importanti, abbiamo un allenatore che crede fortemente nelledella Nazionale, ha l’esperienza e lalità”. L’ex compagno di squadra del ct azzurro ai tempi dello scudetto della Sampdoria, Beppe, parla così del nuovo corso dell’Italia targata Roberto Mancini. “Pellegrini credo che per qualità e capacità possa essere un punto di riferimento per la nostra Nazionale -prosegue l’ex centrocampista ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. Abbiamo perso quelle che erano le convinzioni di un ambiente, il declino è cominciato nel 2010 in Sudafrica, a noi manca la qualità che per me non è difficile da recuperare: ci vogliono gli uomini giusti ...