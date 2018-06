Domani al via maxiprocesso a clan Spada

Basket - Serie A - Domani via alle finali Pianigiani : 'Occhio al blitz di Trento' : Una lunga attesa. Milano e Trento hanno chiuso le rispettive semifinali in 4 partite. L'Olimpia ha sbancato Brescia in gara-4 giovedì 30 maggio, la Dolomiti ha scucito lo scudetto a Venezia la sera ...

Al via il governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri. Domani alle 16 il giuramento : La nota congiunta dei leader di Lega e M5s confermano il buon esito delle trattive. Cottarelli rimette il mandato al capo dello Stato: «È la soluzione migliore». Il premier ha accettato l'incarico

Al via il governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Domani il giuramento : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Automobilismo : a Vicenza - al via da Domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) - Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a

Automobilismo : a Vicenza - al via da Domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) – Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a Vicenza. Nel frattempo si sono chiuse le iscrizioni e in casa del Rally Club Isola Vicentina si respira aria di soddisfazione a giudicare dal ...

Trasporti : al via partenariato con logistica - Domani prima convocazione : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insedierà domani il nuovo ‘partenariato per la logistica ed i Trasporti’ in attuazione di quanto previsto al comma 585, articolo 1, della legge 205 del 27 dicembre 2017 e del Decreto Ministeriale 40 del 13 febbraio 2018. Si tratta della prima riunione del nuovo organismo di confronto tra i diversi responsabili del settore trasporto merci e logistica ...

Open d'Italia golf 2018/ Domani il via : parla Robert Karlsson : Open d'Italia golf 2018 Domani il via: parla lo svedese Robert Karlsson a margine di uno degli eventi collaterali al torneo con Francesco Molinari tra i favoriti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Governo - Cottarelli al Quirinale poi va via senza dare la lista dei ministri : «Nuovo incontro Domani con Mattarella» : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato il Palazzo del Quirinale per fare rientro alla Camera

Lista Ministri Governo Cottarelli - Domani i nomi/ Tutto rinviato : ancora distanza su nomina chiave a Economia? : nomi Ministri Governo Cottarelli: Lista presentata a Mattarella? Tutto rinviato a domani. Le prime indiscrezioni: Tabellini in pole all'Economia, Cantone ai Trasporti? Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:43:00 GMT)

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il governo Cottarelli Tutto rinviato a Domani mattina : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

Master of Photography - Domani su Sky al via la nuova serie : Tre fotografi di fama mondiale, dieci concorrenti e otto episodi in totale per la terza edizione di 'Master of Photography' al via domani sera su Sky Arte HD. Il primo talent televisivo europeo ...

Tre scioperi dei treni - possibili disagi per chi viaggia oggi e Domani : Tre scioperi dei treni, possibili disagi per chi viaggia oggi e domani Alcuni sindacati autonomi hanno proclamato 3 agitazioni che interessano il personale di Fs, Italo e Trenord. La prima protesta è dalle 10 alle 14, le altre dalle 22 di sabato alle 6 di domenica. Braccia incrociate per il rinnovo del contratto e dopo l’incidente a ...