: Dolly Parton, Netflix ordina una serie antologica basata sulle sue canzoni - tvblogit : Dolly Parton, Netflix ordina una serie antologica basata sulle sue canzoni - Glinformati : Netflix conferma la produzione di una serie antologica ispirata alle canzoni di Dolly Parton! - GLI INFORMATI -… - FuoriSeries : La regina del country è arrivata! #dollyparton #netflix -

(Di martedì 5 giugno 2018) Lediprenderanno presto vita, forma e colore andando oltre la musica, diventando storie da raccontare.hato unatv di tipo antologico in 8 episodi ciascuno basato su una canzone di. Un progetto simile era stato realizzato tre anni fa da NBC che aveva prodotto e mandato in onda il film tv Coat of Many Colors visto da oltre 16 milioni di spettatori, sempre basato su una canzone di. Visto il successo ne venne realizzato un secondo film, un sequel ambientato a Natale Christmas of Many Colors: Circle of Love, entrambi prodotti da Dixie Pixie Productions e Warner Bros. In Italia i due film tv Un Cappotto di Mille Colori e un Natale di Mille Colori sono stati trasmessi dalle reti Mediaset, sia in chiaro che Premium.prosegui la letturaunasuepubblicato su ...