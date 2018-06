Dna e tecnologia 3D Il killer di un buttafuori incastrato dopo 19 anni

Brooks Glycerin 16 - una corsa ancor più morbida con la tecnologia Dna LOFT : Ammettiamolo: noi runner quando dobbiamo scegliere le scarpe da corsa , siamo dei gran pignoli. Nulla ci sfugge. E ogni dettaglio è importante. Vogliamo tutto: comfort, resistenza, leggerezza e ammortizzazione. Brooks , brand leader nella produzione di scarpe da corsa , risponde a tutte queste richieste con le Glycerin 16, che in questa ultima versione sono state dotate di una nuovissima tecnologia , DNA LOFT . «Dopo il lancio del DNA AMP, la nostra ...

Brooks presenta la nuova tecnologia Dna Loft con le Glycerin 16 [GALLERY] : Con le Glycerin 16 Brooks presenta la nuova tecnologia DNA Loft per un’esperienza di corsa più morbida. Il brand rinnova il proprio impegno verso l’innovazione tecnologia per garantire massimo comfort e alti livelli di ammortizzazione Ogni runner è alla ricerca della propria esperienza di corsa, e chi cerca il massimo del comfort e della resistenza, senza rinunciare alla leggerezza, trova in Glycerin 16 la risposta migliore: ...