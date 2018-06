Disponibili alcune immagini per Team Sonic Racing

eurogamer

(Di martedì 5 giugno 2018) In questi giorni le varie testate giornalistiche stanno avendo modo di provare con mano il nuovosportivo dedicato al porcospino blu più famoso del mondo dei videogiochi. Come riporta Gematsu, SEGA ne ha approfittato per pubblicare qualche nuova immagine in alta risoluzione. Potete vederle nella galleria qui sotto. Lepermettono di ammirare i tracciati su cui personaggi come, Tails, Knuckles e il perfido Dr. Eggman si daranno battaglia in adrenaliniche corse ad alta velocità.sarà disponibile su Xbox One, Nintendo Switch e PS4 in versione fisica e digitale e esclusivamente in digitale su PC durante il prossimo inverno. Il gioco supporterà una modalità multiplayer fino a 12 giocatori in cui gareggiare in squadra, 14 differenti Wisp offensivi e difensivi, una Modalità Avventura e molto altro ancora. Tramite le recenti parole del PR ...