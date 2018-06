DISCORSO CONTE AL SENATO | FIDUCIA GOVERNO LEGA-M5S Diretta video live | “siamo populisti

Il DISCORSO di Conte al Senato : “Basta business dell’immigrazione - tagliamo privilegi politica” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto i lavori della giornata in cui si voterà la fiducia al governo al Senato con il suo discorso programmatico. Il presidente del Consiglio ha affermato di voler tagliare pensioni d'oro e privilegi della politica, oltre a voler dire basta al business dell'immigrazione. Ecco cosa ha detto Giuseppe Conte durante il suo discorso.Continua a leggere

Cambio AUD/NZD : nel Forex reazioni contenute dopo il DISCORSO della RBA : ...una media superiore al 3% nel 2018 l'inflazione dovrebbe rimanere bassa la crescita dei salari rimane bassa l'apprezzamento dell'AUD dovrebbe comportare una ripresa lenta sia nell'economia che nell'...

Economia - lavoro e un’Europa più equa : il DISCORSO di Conte prima della fiducia : Grande attesa per l’intervento del neo premier, alle 12, che toccherà alcuni dei punti programmatici riportati nel contratto scritto da M5S e Lega, pilastro del governo giallo-verde