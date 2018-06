Diritti tv | ora la bocciatura di MediaPro è definitiva | Lega di A verso il ritorno a Sky

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e Diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

L’Associazione Docenti per i Diritti dei Lavoratori : “buon lavoro al ministro Bussetti” : Il nuovo ministro dell’Istruzione Marco Bussetti riceve dall’ Associazione Docenti per i Diritti dei Lavoratori gli auguri di buon lavoro. Il Presidente Pasquale Vespa (AnDDL), in un comunicato stampa, manifesta il pensiero dei Docenti precari che si dicono “sicuri che la linea politica sul precariato scuola sarà nel solco delle linee programmatiche illustrate ai Docenti […] L'articolo L’Associazione Docenti per i ...

Diritti tv - Malagò : “dibattito ampio ma decisione unanime - ora trattativa privata” : “Abbiamo proceduto a decidere sul tema riguardante l’assegnazione dei Diritti dopo un ampio dibattito e, all’unanimità, l’assemblea ha deciso di deliberare la risoluzione espressa del contratto con Mediapro”. Lo ha detto Giovanni Malagò, ormai ex commissario straordinario della Lega Serie A di calcio, al termine dell’assemblea di via Rosellini, precisando che “ci saranno comunque sette giorni di ...

Diritti tv Serie A : rescisso contratto con Mediapro - ora nuovo bando : Dopo lo stallo degli scorsi giorni a seguito dell'annullamento del bando, ieri i club di Serie A hanno deciso all'unanimità di rescindere il contratto con Mediapro, considerata inadempiente, non avendo presentato le garanzie richieste dal bando (si era aggiudicata i Diritti come intermediario offrendo 1050 milioni a stagione per il triennio 2018-2021). Dunque, per quanto riguarda l'assegnazione dei Diritti tv del massimo campionato di ...

Spotify ci ricasca - ancora problemi con i Diritti d'autore : Spotify non paga abbastanza gli autori delle canzoni, e per questo dovrà sborsare più di 95 milioni di euro. Il colosso dello Streaming musicale ha ottenuto il patteggiamento in seguito all'azione ...

Diritti tv - la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattativa con Sky : ROMA - E' passata la linea Malagò-Micciché : l'assemblea di Serie A oggi ha votato la risoluzione del contratto con Mediapro per inadempienza , non ha versato la fidejussione da un miliardo e 50 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malago «Lunedì nuova puntata - serve il coraggio di scegliere» : «Diritti tv? Siamo fermi allo stallo che ben conoscete. In qualche modo, da una parte o dall'altra, bisogna avere il coraggio e la forza di scegliere la soluzione. Magari non sarà quella ideale, ma la meno peggio stante l'arte delle cose. Poi i proprietari sono loro e le responsabilità sono loro». Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, sulla questione...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - situazione in stallo. Minoranza blocca risoluzione MediaPro : La maggioranza e' contro MediaPro ma, alla luce dei quorum, la Minoranza blocca la risoluzione del contratto. Regna sempre lo stallo nella Lega Serie A che, dopo una notte di riflessioni, alle 8.15 del mattino si e' di nuovo riunita in assemblea per mettere ai voti la fine del rapporto con gli spagnoli, ma la delibera non e' passata, come nella convulsa riunione di ieri. Questa volta non per uno ma due voti. È immutata la spaccatura, le ...

Diritti tv - Mediapro ora valuta il versamento di 186 milioni alla Lega : Dopo che i club hanno respinto la proposta di risoluzione del contratto, l'intermediario spagnolo sta valutando un nuovo versamento come garanzia. L'articolo Diritti tv, Mediapro ora valuta il versamento di 186 milioni alla Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Diritti tv - la Lega ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro : La Lega Serie A, che è tornata a riunirsi questa mattina, ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro, alla luce di un parere Legale richiesto sull'inadempienza degli spagnoli: ...

Diritti tv - la Lega di A per ora va avanti con Mediapro : ROMA - Non è un colpo di scena ma poco ci manca. Ci si aspettava la chiusura con Mediapro per poi aprire la trattativa con Sky, invece la Lega di A ha accettato la proposta degli spagnoli avanzata da ...

Comparto logistica - Molinari e Tarasconi - Pd - : 'Tutelare Diritti lavoratori appalti postali' : 'Il nuovo ospedale è una cambiale in bianco, mancano le risposte tanto attese' 3 Anche nel Piacentino la base leghista si esprime sul contratto di governo con i 5 Stelle 4 Comparto logistica, Molinari ...