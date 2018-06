Diritti tv | Mediapro rilancia | pronta offerta da 6 | 6 miliardi in 6 anni

Diritti tv - Micciché : 'La caparra di Mediapro? Resta nelle casse della Lega' : 'Il contratto con Mediapro da mezzanotte si è di fatto risolto'. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, spiegando che l'assemblea ha ritenuto le garanzie degli spagnoli '...

La Lega boccia Mediapro per i Diritti di Serie A : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i diritti tv. A quanto filtra dall'assemblea, ascoltato il parere negativo degli avvocati sulle garanzie spagnole, i club hanno preso atto che Mediapro non ha provveduto ad adempiere presentando la fideiussione entro i sette giorni previsti dalla delibera per la risoluzione del contratto, votata all'unanimità il 28 maggio. Ora ...

Caos Diritti tv : la Lega archivia Mediapro - al via trattative private : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i diritti tv. A quanto filtra dall’assemblea, ascoltato il parere negativo degli avvocati sulle garanzie spagnole, i club hanno preso atto che Mediapro non ha provveduto ad adempiere presentando la fideiussione entro i sette giorni previsti dalla delibera per la risoluzione del contratto, votata all’unanimita’ il 28 ...

