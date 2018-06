Diritti tv | la Lega frena Mediapro

Diritti tv - la Lega apre le trattative private; Mediapro va in archivio : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i Diritti tv. A quanto filtra dall'assemblea, ascoltato il parere negativo degli ...

Caos Diritti tv : la Lega archivia Mediapro - al via trattative private : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i diritti tv. A quanto filtra dall’assemblea, ascoltato il parere negativo degli avvocati sulle garanzie spagnole, i club hanno preso atto che Mediapro non ha provveduto ad adempiere presentando la fideiussione entro i sette giorni previsti dalla delibera per la risoluzione del contratto, votata all’unanimita’ il 28 ...

Diritti tv - avvocati Lega : 'Garanzie Mediapro non conformi al bando' : Le garanzie patrimoniali presentate da Mediapro ieri sera sono in nulla conformi e rispondenti al bando: è quanto hanno spiegato gli avvocati della Lega Serie A ai club, riuniti in assemblea, dopo ...

Diritti tv : la Lega riceve la proposta di Mediapro : “In relazione al comunicato diffuso da Mediapro, la Lega Serie A comunica di avere ricevuto questa sera delle ulteriori proposte, da parte della stessa società spagnola, che verranno sottoposte domani all’attenzione dell’assemblea. Da una prima analisi, le proposte presentate non sono redatte secondo i format previsti dal bando”. Con questa nota la Lega Serie A commenta l’annuncio della società spagnola a proposito ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro ci prova ma Lega boccia garanzia : MediaPro non molla la presa sulla Serie A, ma le garanzie patrimoniali presentate dagli spagnoli in extremis non convincono per nulla la Lega. Così domani si annuncia piuttosto vivace l'assemblea dei club. A una settimana dalla delibera all'unanimità per la risoluzione del contratto con il gruppo guidato da Jaume Roures (che aveva tempo fino a oggi per presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro e restare in gioco), i club ...

Diritti tv - Mediapro presenta alla Lega di A garanzie patrimoniali per 1 - 6 miliardi : MILANO - Mediapro ha spiazzato tutti e ha presentato oggi alla Lega Serie A 'nei termini Legali previsti, le garanzie richieste'. 'Queste garanzie patrimoniali sono formate dalla garanzia di Imagina , ...

Caos Diritti tv : Mediapro attacca Lega : “La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima e deve essere revocata entro 3 giorni”. La risposta da parte di Mediapro alla Lega e a Infront, apprende l’Ansa, è appena arrivata a via Rosellini ed è durissima. Nella mail di posta certificata si chiede di revocare immediatamente la risoluzione del contratto tra le parti, prima di dare mandato ai Legali di tutelare i propri Diritti in ...

Diritti tv - Mediapro dà tre giorni alla Lega per il dietrofront : Tre giorni di tempo per revocare con effetto immediato la risoluzione del contratto altrimenti si procederà per vie Legali , art. 700 cpc, . Mediapro nella lettera inviata alla Lega non fa sconti a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Siete in malafede - Lega A riattivi accordo» : MediaPro riparte all'offensiva sulla disputa dei Diritti tv per il calcio. Quattro giorni dopo la risoluzione del contratto da parte della Lega Serie A, e nelle more delle scelte da parte dei club del massimo campionato, l'operatore spagnolo ha inviato una lettera dai toni durissimi alla stessa Lega e a Infront, definendo «illegittima» la decisione presa dall'assemblea e chiedendo che «sia revocata entro tre giorni», ...

Diritti tv - Mediapro aspetta una mossa della Lega : possibili tutti gli scenari : Mediapro dopo la lettera inviata oggi alla Lega di Serie A, nonostante i toni duri e risoluti, tutti gli scenari sono ancora possibili, e ora attende la prossima mossa della Confindustria del pallone. ...

