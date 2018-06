Direttore di Bio Suisse se ne va

Chi è Luca Tommassini? Biografia - età e vita privata del Direttore artistico di Amici e X Factor : Non sapete ancora chi è Luca Tommassini? Con curiosità su Biografia, età e vita privata, saprete veramente ogni cosa sul suo conto, anche se è fidanzato o meno, e se ha avuto, in passato, delle storie d'amore importanti. Ballerino e coreografo che continua ad avere una vita ricca di sorprese e per questo non si annoia mai: ha sempre mantenuto intatto l'entusiasmo di quando era semplicemente un ballerino; un "semplice" ballerino che ha però ...