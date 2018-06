Diretta Grande Fratello | Alessia e Lucia al televoto

GRANDE FRATELLO 2018/ Diretta - vincitore finale : Alberto primo - Alessia seconda classificata : GRANDE FRATELLO 2018, finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 01:24:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale Diretta : Alessia ed Alberto - chi sarà il vincitore? : Grande Fratello 15 finale diretta: Alessia ed Alberto, chi sarà il vincitore? pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 01:16.

Grande Fratello 15 finale Diretta : Matteo terzo : Grande Fratello 15 finale diretta: Matteo terzo pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:47.

Grande Fratello 15 finale Diretta : Lucia eliminata : Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d'Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello 15 finale diretta: Lucia eliminata pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:21.

Grande Fratello 15 finale Diretta : sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone : Grande Fratello 15 finale diretta: sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:10.

Grande Fratello 15 finale Diretta : sorpresa per Alessia : Grande Fratello 15 finale diretta: sorpresa per Alessia pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 23:51.

Grande Fratello - Bobby Solo scrive in Diretta alla figlia : «Per me hai vinto tu». Veronica in lacrime : Veronica Satti è la prima eliminata di questa finale. Con il 60% dei voti deve dire addio al sogno di vincere la quindicesima edizione del Grande Fratello. M a per lei c'è una vittoria più importante, ...

Bobby Solo - messaggio in Diretta al Grande Fratello 2018/ "Cara Veronica - per me hai vinto tu!" : Bobby Solo, messaggio in diretta al Grande Fratello 2018 per la figlia Veronica Satti. "Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere ma per me hai vinto"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:25:00 GMT)

Grande Fratello 15 finale Diretta : sorpresa di Simone da mamma Tiziana : Grande Fratello 15 finale diretta: sorpresa di Simone da mamma Tiziana pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 23:22.

Grande Fratello 15 finale Diretta : Veronica e la pace con papà Bobby Solo : Grande Fratello 15 finale diretta: Veronica e la pace con papà Bobby Solo pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 23:05.

Grande Fratello 15 finale Diretta : sorpresa Matteo - Alessia con mamma Susanna : Grande Fratello 15 finale diretta: sorpresa Matteo - Alessia con mamma Susanna pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 22:57.