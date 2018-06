Digitale e pmi | una startup offre 1 milione per le idee di altre startup

wired

(Di martedì 5 giugno 2018) Un fondo da undi euro per finanziare sviluppatori, software house eche migliorino programmi e applicazioni per le piccole e medie imprese. È questo lo strumento con cui Teamleader, scale up belga specializzata in programmi gestionali per le aziende, intende allargare le sue app per la trasformazione. Lo sviluppatore propone l’integrazione, Teamleader la valuta e, se funziona, diventa parte integrante dell’offerta sulla piattaforma commerciale del gruppo. “La proprietà resta dello sviluppatore“, spiega Lorenzo Tiberi, responsabile vendite di Teamleader in Italia. Per ciascuna idea approvata, aggiunge, “il 50% della somma arriva a fine integrazione e l’altro 50% quando i primi dieci clienti la usano“. In Belgio e Olanda, mercati storici di Teamleader, il sistema ha già permesso di raccogliere una sessantina di ...