«Dietland» | la nuova serie con Julianna Margulies | «Grassa E allora?»

(Di martedì 5 giugno 2018) Plum Kettle è: «Tranquille, si può dire», ci spiega con la voce fuori campo. La sua vita si divide fra l’appartamento di Brooklyn, le riunioni di gruppo per dimagrire e il caffè da dove risponde a lettrici con problemi che includono l’autolesionismo, la bulimia e le molestie sessuali. LEGGI ANCHE«Suits» 7, l'ultima volta di Meghan Markle Plum (in realtà si chiama Alicia, ma ha un soprannome che tradotto significa «prugna», per via delle sue rotondità) è la ghost-writer di Kitty Montgomery, volto della rivista di moda più in voga di New York, ed è pronta per un’operazione chirurgica che realizzerà il suo sogno: essere magra. Ma tutto cambia quando viene reclutata da un gruppo di giustiziere femministe che prendono di mira gli uomini colpevoli di molestie sessuali. È la storia di, il romanzo best-seller di Sarai Walker diventato una(su Amazon Prime Video ...