Diablo | in sviluppo un nuovo titolo della saga

eurogamer

: Tra poco verrà svelato un nuovo #Diablo? - Eurogamer_it : Tra poco verrà svelato un nuovo #Diablo? - SteelRevel : RT @spaziogames: Sorpresa! O forse no... ?? - this_cool_boy_ : Diablo 4 è in sviluppo, arriva la conferma di Blizzard -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sembra che molto presto sentiremo parlare di unprogetto legato a. Come riporta Gamingbolt, sembra che Blizzard abbia pubblicato un annuncio sul suo sito ufficiale per reclutare un "dungeon artist." Del resto3 è stato rilasciato nel 2011 e la sua espansione Reaper of Souls (che contiene anche il gioco base) nel 2014, quindi sarebbe anche ora dell'arrivo di uncapitolo. Certo, l'annuncio potrebbe far pensare ad un porting per Nintendo Switch, ma perché cercare un dungeon artist per un porting? del resto Blizzard è già in possesso dei dungeon di3, quindi quasi sicuramente stiamo parlando di unprogetto legato al brand, una nuova espansione o untotalmente3 è un action RPG sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment. È stato annunciato il 28 giugno 2008 nel Blizzard's World Wide Invitational a Parigi e lanciato nella ...