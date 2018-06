Di Maio Via i vitalizi | delibera già pronta | e sul reddito di cittadinanza…

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora taglio dei vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

Ultime pensione anticipata 2018 - novità Di Maio : 'Via a quota 100' : Luigi Di Maio torna a parlare della riforma delle pensioni e, soprattutto, della misura più attesa dai lavoratori: la pensione anticipata a quota 100, ovvero dell'uscita prevista sommando l'età dei richiedenti con i contributi accumulati. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha scelto la diretta Facebook per illustrare alcuni dei provvedimenti più attesi dal nuovo Governo, da adottare per "andare a migliorare la qualità di vita degli ...

Luigi Di Maio a Ragusa su Fornero e reddito di cittadinanza : “Al via al più presto” : Luigi Di Maio ha parlato dal palco di Ragusa dove è in tour per sostenere il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Antonio Tringali: "Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza".Continua a leggere

Referendum - Di Maio : 'Via il quorum - non decide chi va al mare'

Pensioni - Di Maio : via la Fornero - Quota100 tra le novità in arrivo Video : Riforma Pensioni e salario minimo orario, modifiche al Jobs act [Video]e reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei dossier di cui si occupera' personalmente il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. “Se deve esistere il lavoro – ha detto oggi a Roma in piazza Bocca della Verita' ci deve essere il salario minimo orario”. Si preannuncia una nuova riforma del lavoro oltre ...

Di Maio : 'Ora Stato siamo noi. Via Fornero e lo spesometro' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". E piazza piena alla Bocca della Verità a Roma per ...

Luigi Di Maio : 'Modifica del Jobs Act - abolizione dello spesometro - del redditometro - via al reddito di cittadinanza' - : ... all'abolizione dello spesometro, del redditometro e degli studi di settore, investendo all'interno dell'economia e delle industrie soprattutto nel settore delle auto elettriche. A proposito del ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro" : Il neo ministro di Sviluppo economico e Lavoro snocciola i prossimi obiettivi. "Jobs Act da rivedere". E promette: "Sarò un servitore dello Stato. Italiani, non vi deluderò"

Di Maio : "Via la Fornero con la Quota 100". Ecco come funziona : Luigi Di Maio ha inziato il suo mandato da ministro del Lavoro ponendo sul tavolo due questioni pesanti: la rivisitazione del Jobs Act e il superamento della Fornero . Il ministro pentasetllato ha già ...

