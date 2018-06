Di Francisca | Come la prima volta

Scherma - Elisa Di Francisca : “Torno a gareggiare a Milano come fosse la mia prima volta” : A distanza di quarantuno anni la Scherma torna a Milano. Dal 7 al 10 giugno andranno in scena gli Assoluti e le attese sono tante per gli azzurri che si preparano al meglio possibile in vista delle rassegne internazionali cui prenderanno parte. Tra gli osservati speciali, c’è un’atleta che ha dato tanto alla specialità ed ha deciso di tornare a gareggiare per dimostrarsi all’altezza della situazione, avendo come traguardo ...