Destiny 2 | svelato l' Annual Pass | includerà tre DLC

Svelato il secondo DLC di Destiny 2 - data di uscita e piano dei contenuti fino a settembre : Bungie ha Svelato finalmente la Roadmap ufficiale degli sviluppatori di Destiny 2, che svela il piano per i prossimi contenuti fino a settembre. secondo il team, i nuovi contenuti "vi manderanno in nuovi luoghi per incontrare nuovi eroi e fronteggiare nuovi nemici. Otterrete nuovi oggetti e padroneggerete nuove attività". È stata svelata la data anche del secondo DLC, chiamato Warmind, ma un reveal completo dell'espansione avverrà in seguito, ...