Destiny 2 I Rinnegati è ufficiale | uscita | prezzo | attività endgame e tutte le novità

(Di martedì 5 giugno 2018)2 Iha una data d'e sono stati svelati i nuovi contenuti. Bungie, Vicarious Visions e Activision hanno annunciato che I, espansione di2, sarà disponibile dal prossimo 4 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Inoltre la versione PC sarà disponibile in esclusiva su Battle.net.Tutto su2 Ie contenutiIporterà i giocatori in un viaggio nelle frontiere del sistema solare dove non ci sono confini tra giustizia e vendetta. Sono due le nuove destinazioni da esplorare, armi inedite, armature e nuove Super da acquisire. In2 Ici sarà un’innovativacompetitiva e collaborativa, chiamata Gambit e che potrà essere provata dal 12 al 14 giugno all’E3 di Los Angeles.Al riguardo Scott Taylor, Project Lead di Bungie, ha dichiarato “Sin dal lancio del franchise ...