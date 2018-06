Depay al Milan? La società rossonera punta l' esterno offensivo del Lione

CorSport Il Milan sogna Depay - ma solo se parte Suso : Per il Corriere dello Sport dunque questa è la soluzione di mercato più probabile per le corsie laterali, ma occhio anche all'ipotesi José Callejon , che costa ' solo ' una ventina di milioni di euro ...

Calciomercato Milan - novità in attacco : ci sarebbe un accordo con Memphis Depay Video : Il Milan , nonostante i problemi societari e l’attesa del verdetto dell’Uefa, continua a essere molto attivo sul mercato. I dirigenti rossoneri hanno intenzione di rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso, puntando principalmente a migliorare il reparto offensivo. Proprio in quel reparto [ Video ] il Milan ha palesato i maggiori problemi durante la scorsa stagione, quando il migliore degli attaccanti è stato il giovanissimo Patrick Cutrone. La ...

Calciomercato Milan - Mirabelli all'Allianz Stadium per Depay : Italia-Olanda non è stata solo un'amichevole, ma anche l'occasione per alcune squadre italiane di visionare obiettivi per il Calciomercato. La Juventus con il giovane de Ligt, il Milan con Memphis ...