ilfattoquotidiano

: RT @TutteLeNotizie: Demoni, le offese razziste a Balotelli, la grande depressione di Buffon e l’arrivo da… - PaolettCataleya : RT @TutteLeNotizie: Demoni, le offese razziste a Balotelli, la grande depressione di Buffon e l’arrivo da… - Cascavel47 : Demoni, le offese razziste a Balotelli, la grande depressione di Buffon e l’arrivo da migrante di Coulibaly: storie… - TutteLeNotizie : Demoni, le offese razziste a Balotelli, la grande depressione di Buffon e l’arrivo da… -

(Di martedì 5 giugno 2018) “È una collezione di figurine diverse, l’album degli uomini prima che indossino la divisa sociale”. Lo spiega Carlo Ancellotti, neo allenatore del Napoli, nella prefazione al libro(Vallardi) scritto da Alessandro Alciato. Tredici capitoli per tredici protagonisti del mondo del calcio a cui la vita ha dato tantissimo, ma anche sottratto qualcosina., razzismo, tragedie personali ed eventi naturali come un terremoto, uno stalker folle dietro l’angolo di casa o una barca nel Mediterraneo zeppa di migranti alla ricerca di un futuro. Si parte da quel “Negro, negro schifoso, negro di merda”, ovvero Marioseduto in un bar a Ponte Milvio assieme ad alcuni compagni di squadra che in una pausa dagli allenamenti dell’under 21 si vede avvicinare da due tizi in moto. Prima le solitee poi un casco di banane lanciato addosso ma che finisce contro la cameriera. ...