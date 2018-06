Ciclismo : Delfinato - tappa ad Ackermann : Il polacco,ex campione del mondo su strada, è stato comunque accreditatodel tempo dei migliori, ma ha dovuto cedere la maglia gialla dileader della corsa proprio a Impey, che ha sfruttato i 4' ...

Giro del Delfinato 2018 : Pascal Ackermann il più veloce nella seconda tappa. Kwiatkowski cade nel finale - Impey nuovo leader : Pascal Ackermann vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2018. Il tedesco della BORA-Hansgrohe si è imposto allo sprint sul traguardo di Belleville en Beaujolais, battendo il norvegese Edvald Boasson Hagen e il sudafricano Daryl Impey, che grazie agli abbuoni va a vestire la Maglia Gialla. Scala quindi in seconda posizione il polacco Michal Kwiatkowski, che è caduto nel finale, senza però riportare apparentemente gravi conseguenze. La ...

Giro del Delfinato 2018 - Ackermann non dà scampo a Boasson Hagen : il tedesco vince in volata la 2ª tappa : Grazie ad una volata perfetta, Pascal Ackermann vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2018 precedendo Boasson Hagen e Daryl Impey La seconda tappa del Giro del Delfinato 2018 parla tedesco, è Pascal Ackermann a tagliare per primo il traguardo di Belleville, dopo 181 km di corsa. Niente da fare per Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott), costretti ad arrendersi alla perfetta volata del corridore ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : seconda tappa Montbrison – Belleville. Altra possibilità per i velocisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro del Delfinato 2018: si parte da Montbrisone e si giunge a Belleville dopo 180.5 chilometri. Dovrebbe esserci ancora una volta spazio per i velocisti, dopo la frazione di ieri che ha visto trionfare il sudafricano Daryl Impey: il corridore della Mitchelton-SCOTT andrà anche oggi a caccia di abbuoni per provare a strappare la maglia di leader della classifica generale a Michal ...

VIDEO Giro del Delfinato 2018 - gli highlights della prima tappa. Scatto di Vincenzo Nibali nel finale! : Vincenzo Nibali sembra essere in grandissima forma e la marcia verso il Tour de France è incominciata nel miglior modo possibile. Dopo la positiva cronometro disputata ieri al Giro del Delfinato, oggi lo Squalo ha attaccato all’ultimo chilometro della prima tappa della piccola corsa a tappe in terra transalpina. Un’azione giusto per saggiare la gamba, in una frazione riservata alle ruote veloci, e le risposte arrivate dal messinese ...

Giro del Delfinato 2018 : Daryl Impey domina la volata della prima tappa. Vincenzo Nibali prova l’azione nel finale : Daryl Impey conquista la prima tappa in linea del Giro del Delfinato 2018. Il campione nazionale sudafricano si è imposto allo sprint sul traguardo di Saint-Just-Saint-Rambert, battendo il francese Julian Alaphilippe e il tedesco Pascal Ackermann. La Maglia Gialla resta sulle spalle del polacco Michal Kwiatkowski. La fuga di giornata parte subito dopo il via, formata da tre corridori: i francesi Nicolas Edet (Cofidis), Brice Feillu ...

