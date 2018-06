Delfinato | Ackermann vince | Impey in giallo

Giro del Delfinato 2018 - Ackermann non dà scampo a Boasson Hagen : il tedesco vince in volata la 2ª tappa : Grazie ad una volata perfetta, Pascal Ackermann vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2018 precedendo Boasson Hagen e Daryl Impey La seconda tappa del Giro del Delfinato 2018 parla tedesco, è Pascal Ackermann a tagliare per primo il traguardo di Belleville, dopo 181 km di corsa. Niente da fare per Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott), costretti ad arrendersi alla perfetta volata del corridore ...