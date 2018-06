Dazi | Trump alla May | “Riequilibrare il commercio con l’Europa”

Cyber security - le raccomanDazioni al presidente Trump : Roma, 4 giu. , askanews, Il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato due rapporti che forniscono raccomandazioni al presidente Usa Donald Trump su come l'amministrazione potrebbe migliorare la ...

Dazi Usa - monito del G7 : “Preoccupazione e delusione per scelte Trump”. E Pechino : “Così niente accordi” : Donald Trump ancora una volta convitato di pietra nei vertici internazionali. Questa volta il casus belli è stata l’escalation del presidente Usa sui Dazi. Una mossa che quanto meno ha avuto l’effetto di generare una specie di unità tra i vari membri del G7, tutti uniti contro gli Usa in uno dei vertici più tesi e controversi dei tempi recenti. Al termine del quale la presidenza canadese ha diffuso il sommario degli incontri in cui, ...

Dazi Usa su acciaio e alluminio - chi pagherà il pegno delle mosse di Trump tra schermaglie e colpi veri : Il primo colpo è partito. È però ancora presto per capire se la prova di forza si esaurirà in qualche schermaglia, alla fine più simbolica che altro, o se lo sconto commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo degenererà in una guerra di tariffe che avrebbe con buone probabilità ripercussioni pesanti sull’economia di tutti i protagonisti. Da venerdì primo giugno i Dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio (10%) e acciaio (25%) sono ...

I Dazi di Trump - gli effetti in Europa e in Italia : Il presidente degli Stati Uniti non rinuncia a introdurre i balzelli su alluminio e acciaio. Le conseguenze di una guerra commerciale

Chi ha paura in Italia dei Dazi di Trump su acciaio e alluminio? : (Immagine: pixabay) Scaduto l’ultimatum di Donald Trump, da oggi entreranno in vigore i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada. Le tariffe ammontano al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio. I dazi Usa interessano quasi 5 milioni di tonnellate di prodotti europei. I Paesi più colpiti saranno Germania e Olanda, maggiori esportatori di prodotti finiti verso gli Usa. ...

Parte la "guerra" dei Dazi. Francia e Germania contro Trump : "Reagiremo in modo robusto" : Parte la "guerra" dei dazi e l'Europa fa già sentire la sua voce con Francia e Germania che annunciano di voler reagire in modo "robusto" alle tariffe Usa su acciaio e alluminio decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.I timori di una guerra commerciale scuotono le Borse. Chiusura negativa a Tokyo. Il calo, nel corso della seduta, è stato frenato da un leggero deprezzamento dello yen, fattore che aiuta le grandi ...