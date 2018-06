Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Da anni sognavo di realizzare una grande festa della Danza per celebrare quest’arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatamente che non sarebbe rimasto a lungo solo un sogno”. Così Roberto Bolle, presentando questa mattina a Milano ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) – Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente, la Danza sarà al centro della serata con ospiti come Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala, i giovani dell’Accademia ...

Roberto Bolle Danza in studio : 'Fouetté' in diretta a Deejay chiama Italia : Una intera settimana, dall'undici al diciassette giugno , in cui Milano si trasformerà nella capitale del balletto con spettacoli, eventi, workshop gratuiti di danza classica, contemporanea e ...

Riscaldò la Danza col sangue bollente di una vita estrema : 'Aveva il carisma e la semplicità di un uomo della terra, e l'arroganza inaccessibile degli dei'. È Rudolf Nureyev, icona della danza del Novecento, secondo la descrizione del collega e conterraneo ...

Sorpresa a Milano - in Piazza della Scala c’è Roberto Bolle : il ballerino Danza con i fan sulle note di Fame : È bastato un breve annuncio sui social pochi giorni fa per far si che domenica 29 aprile Piazza della Scala si riempisse di persone in attesa del flashmob organizzato da Roberto Bolle, in vista di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dall’11 al 17 giugno. sulle note di Fame, Roberto Bolle – accompagnato da alcuni ballerini di danza classica e dai finalisti di Red Bull Dance Your Style, la competizione di Street Dance che ...

