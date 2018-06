Dal ciuccio alla penna | cosa aumenta il rischio di traumi ai denti

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Scale, pavimenti bagnati, spigoli, passeggiate in bicicletta, monopattino ma anchee dito in bocca: sono alcuni dei luoghi e abitudini che possonore ildidentali. Infortuni che sonoti negli ultimi anni, e che colpiscono dal 6,1% al 62,1% dei bambini in età prescolare e dal 5,3% al 21% in eta’ scolare. A indicarlo sono le Linee guida per la prevenzione deidentali in eta’ evolutiva, pubblicate sul sito del ministero della Salute. Solo il 4% dei medici, si legge, fornisce all’inizio un trattamento appropriato per questo tipo di lesioni, che possono andare dlacerazione della murottura del dentefrattura della mandibola. Se si rompe il dente o esce fuori, è bene conservarlo perché ci sono buone probabilità’ di rimpiantarlo se è’ stato conservato per massimo 2-3 ore in soluzione fisiologica, ...