Da Torino verso lo spazio | così si prepara il lancio dei satelliti 

Il MIlan punta Belotti - Kalinic e Borini verso il Torino : MIlanO - Immobile resta il sogno, Belotti una realtà, Zaza il piano B. In casa MIlan si cerca un grande attaccante e tra i tanti nomi c'è anche quello di Alvaro Morata. Attaccanti che costano molto, ...

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Torino : partito countdown verso Salone Auto - invaderà vie città : Torino, 3 mag. , askanews, Cinquanta pannelli fotografici nella centrale via Po di Torino ripercorrono la storia delle più importanti case Automobilistiche mondiali: dalla prima Mercedes all'ultima ...

Torino - doppia seduta di allenamento. Barreca verso il rientro : Torino - doppia seduta di allenamento per il Torino in vista del match di domenica in casa del Napoli . Per i granata dell'ex Mazzarri lavoro atletico e tecnico-tattico. rientro progressivo in gruppo ...

Serie A 2018 - Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

Verso Torino-Milan - Gattuso : "Occhio - sono una squadra rognosa" : Il tecnico rossonero: "Senza la giusta testa rischiamo la figuraccia. Problema gol? Non mi preoccupa"

Torino - piazza San Carlo : indagini chiuse/ Ultime notizie : verso richiesta rinvio a giudizio per la Appendino : Torino, piazza San Carlo: indagini chiuse e invio notifica agli indagati, tra cui la sindaca Chiara Appendino. Si procede verso le richieste di rinvio a giudizio. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Milano e Torino - o Cortina - verso le Olimpiadi 2026 : regole e città candidate : Il Coni e la corsa verso i Giochi invernali: le sfidanti e il nodo di una doppia candidatura non consentita dalle norme del Cio

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Serie A Cagliari - verso il Torino : Cigarini non è ancora pronto : Cagliari - Con il Torino nel mirino, il Cagliari continua a lavorare ad Asseminello. La formazione di Lopez ha svolto una seduta prettamente tattica, chiudendo l'allenamento con un lavoro ...