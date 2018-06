Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 tavoli di crisi

ALITALIA/ I tesori della compagnia buttati o sottratti negli ulTimi anni : Continua il thrilling ALITALIA, che si arricchisce delle indagini riguardanti il periodo in cui c'è stata la gestione della compagnia aerea con Etihad. GUIDO GAZZOLI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 06:07:00 GMT)INCHIESTA ALITALIA/ È invendibile, ecco come evitare che chiuda, di U. ArrigoALITALIA/ Ue e Lufthansa, un volo kamikaze per l'Italia, di G. Gazzoli

Alitalia - indagati gli ulTimi tre manager prima del concordato : Il fascicolo che ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta nella gestione di Alitalia prima del commissariamento, ora ha tre nomi sui quali si concentrano le indagini. Si tratta degli ultimi tre ...

Passeggeri - prestito e invesTimenti : a che punto è il caso Alitalia : I tre commissari di Alitalia: da sinistra, Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano Paleari La situazione di Alitalia è ancora incerta e di difficile risoluzione. I possibili acquirenti sono in attesa che il quadro politico si chiarisca e, nel frattempo, i commissari continuano a lavorare per risistemare i conti. Un lavoro che, come dichiarato nei giorni scorsi dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Giulia Lupo, sarà sostenuto dal nascente ...

Alitalia : Riggio - se perdura crisi a rischio invesTimenti Fiumicino : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Il perdurare della crisi di Alitalia potrebbe avere “effetti dirompenti” sull’aeroporto di Fiumicino, dove la compagnia ha una “rilevante presenza”. E’ il rischio indicato dal presidente dell’Enac, Vito Riggio, parlando alla Commissione speciale del Senato. “Se la crisi non venisse risolta, il venir meno di una presenza forte determinerebbe grandi difficoltà” ...

Adr : OtTimi risultati puntualità di Alitalia grazie lavoro comune : Roma, 11 mag. , askanews, Gli eccellenti livelli di puntualità rilevati da FlightStats per Alitalia sono il frutto di un impegno importante messo in campo dal vettore e anche di un lavoro comune di ...

Alitalia : M5S critico - Gubitosi anche Tim : ANSA, - ROMA, 6 MAG - "Abbiamo appena appreso che Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico. Come farà a conciliare questi due incarichi ...

Da Tim alla nazionalizzazione di Alitalia. Brutti segnali al mercato e al pueblo : Roma. E' utile recuperare sia per ragioni di calendario sia per pertinenza con le cronache economico-finanziarie, il concetto ricordato da Carlo Stagnaro sul Foglio del 6 aprile scorso in merito alla ...