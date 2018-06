Da Iva a Flat tax | i dossier del Tesoro

Flat tax? Iniziamo dove si può - per giovani professionisti e piccole partite Iva : Vogliamo introdurre la Flat tax? Bene, Iniziamo subito come si può, dove si può. In Italia esiste da qualche anno il cosiddetto regime forfettario, un'aliquota del 15% sostitutiva di Irpef e Iva per i lavoratori autonomi fini a 30mila euro di reddito annuo.Si tratta dunque di un regime dedicato ai free-lance, a chi si inventa un lavoro o magari a chi cerca una ripartenza dopo un percorso lavorativo terminato. È una forma di ...

Flat tax - reddito di cittadinanza e aumento Iva : prime misure di Tria? : ... sono le prime misure di Tria? Flat tax, reddito di cittadinanza e blocco dell'aumento IVA dal 2019 , saranno con molta probabilità le prime misure che il nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria ...

L'appello di Cottarelli al Governo : "Non aumentate l'Iva per finanziare Flat tax" : "Quale sarebbe stato il mio primo intervento se fossi diventato Presidente? Affrontare l'emergenza degli sbarchi". Ha risposto così l'ex premier incaricato Carlo Cottarelli, direttore dell'...

All'Economia arrIva il professor Tria : vuole l'Iva al 25% per finanziare la flat tax : Milano - "Vi spiego la competizione truccata in Europa che favorisce la Germania". Si intitolava così l'articolo apparso il 30 dicembre del 2016 sul sito Formiche.net a firma del professore Giovanni Tria.Il papabile ministro del Tesoro del governo pentaleghista dopo il niet di Sergio Mattarella alla candidatura di Paolo Savona. Di cui proprio in quell'articolo del 2016, il professor Tria tesseva le lodi. Qualche giorno prima, lo stesso Savona e ...

L’Economia a Giovanni Tria Ha scritto : «Aumenti Iva per finanziare la Flat Tax» I 4 dossier che avrà sul tavolo : Al dicastero di via XX Settembre andrà l’attuale presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione pubblica, prof di economia politica all’università di Tor Vergata

de Bertoldi replica a cipolletta * ' Sostenere che 'con la flat tax si va alla bancarotta' è affermazione apodittica e prIva di qualunque ... : La politica rappresenta sicuramente uno dei campi più complessi di cui occuparsi, ma l'economia fortunatamente è invece una scienza, in quanto si basa su dati facilmente comparabili. Sostenere perciò che "con la flat tax si va alla bancarotta" è quindi affermazione apodittica e priva di qualunque fondamento. I Paesi ...

La ricetta di Giovanni Tria per l'Economia : 'Aumentare l'Iva per fare la flat tax' : Giovanni Tria , possibile futuro ministro dell'Economia del governo giallo-verde, è preside della facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata oltre a essere stato presidente della Scuola ...

Giovanni Tria verso Mef - ha scritto ok aumento Iva per flat tax... : Giovanni Tria, 69 anni, indicato secondo una fonte del Movimento 5 Stelle come possibile ministro del'Economia del governo M5s-Lega, aveva commentato solo 15 giorni fa il programma economico stilato dalle due formazioni, preoccupato dei costi e convinto della necessità di far scattare le clausole di ...

Armando Siri - chi è il guru economico di Salvini/ Il teorico della flat tax al 15% “alternatIva” a Savona : Armando Siri, chi è il guru economico di Salvini. Il ritratto del teorico della flat tax al 15%, “alternativa” a Paolo Savona secondo quanto dichiarato da Luigi Di Maio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:34:00 GMT)

Dubbi dei 5 Stelle sulla flat tax "Forse non è la strada giusta..." E arrIvano anche i gazebo grillini : "Una scelta tra flat tax e reddito di cittadinanza? Io sono dalla parte dei cittadini e penso che oggi abbiamo bisogno di un sostegno al reddito e alle imprese. Ritengo che la flat tax non sia necessariamente uno strumento per raggiungere questo obiettivo... Segui su affaritaliani.it

La flat tax è eversIva : Le notizie di stampa che giungono sul "contratto di governo" tra Lega e Movimento 5 Stelle lasciano davvero allibiti. Su tutto spicca la flat tax, di cui le prime stime pubblicate oggi su Repubblica da Roberto Petrini spiegano bene l'impatto distributivo fortemente regressivo, che beneficerebbe clamorosamente i contribuenti più benestanti a scapito di tutti gli altri italiani. È giunto il momento di chiamare le cose con il loro ...

Governo - trattatIva Lega-M5s. Convergenza su immigrazione - flat tax e legge Fornero : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Toninelli del M5S dice che la flat tax può diventare progressIva : Roma, 24 apr. , askanews, 'Qualcuno fa finta di non capire o magari conosce poco la materia. La flat tax può diventare progressiva utilizzando la leva delle esenzioni, deduzioni e detrazioni fiscali.