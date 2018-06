Da Conte è già partita la corsa al reclutamento

Conte elogia il populismo e apre a Mosca : Dopo l’intervento del neo premier a Palazzo Madama, è in corso il dibattito |

Conte elogia populismo e apre a Russia Obiettivo Flat tax - guerra agli evasori : Un discorso di 75 minuti che ha confermato punto per punto il contratto di governo siglato tra Lega e Cinque stelle. Confermando l'appartenenza all'alleanza atlantica e il rispetto dei parametri ...

Giuseppe Conte - la 'proposta indecente' a Giorgia Meloni : rivolta in Forza Italia : Nella parte finale del suo discorso al Senato, Giuseppe Conte ha teso la mano a chi ancora non accorderà la fiducia al governo M5s-Lega: 'Siamo disponibili a valutare in corso d'opera l'apporto di ...

Il Pd "sfiducia" già Conte : "Chiacchiere e distintivo" : Reddito di cittadinanza, taglio alle pensioni d'oro e nuove ricette per controllare l'emergenza immigrazione. Sono stati questi i punti al centro del discorso al Senato del premier Giuseppe Conte.Il Pd andrà all'opposizione e di fattoi rivendica la sua posizione anche dopo il discorso del premier con cui ha chiesto la fiducia a palazzo Madama."Un discorso lungo ma pieno di lacune (scuola, Sud...), ammiccante a destra - con tanto di richiesta di ...

Conte oggi al Senato per fiducia al governo gialloverde : oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo gialloverde "del cambiamento". Mercoledì sarà la volta della Camera. ...

La strategia di Macron : patto con il governo Conte in chiave antitedesca : Quando nacque l’alleanza M5S-Lega, Emmanuel Macron reagì stizzito, definendole «forze paradossali su un progetto che non vedo». I timori scaturivano dai leghisti amici di Marine Le Pen, la sua arcinemica (e che, a sua volta, guarda ai grillini come alla peste). Con un premier come Giuseppe Conte, in quota pentastellata e un vago passato di sinistra...

'Mi ha chiamato la Merkel e...'. Conte in ginocchio da Angela : perché il premier è già crollato : Arrivano i primi contatti internazionali per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Sulla sua pagina Facebook, il premier grillino ha svelato di aver avuto 'un cordiale scambio telefonico con la ...

Ferrari - Fila - Banco Bpm e... Il portafoglio del governo Conte I titoli favoriti dai giallo-verdi : Moncler, Ferrari, Buzzi Unicem, ma anche Fila e Prysmian: mentre gli investitori attendono di vedere se il governo Conte seguirà il suggerimento dell’Istituto Bruno Leoni di arrivare ad un’aliquota unica del 25% per Irpef e Iva che ridurrebbe la pressione fiscale italiana sostenendo la ripresa, gli analisti continuano a predicare prudenza e suggeriscono portafogli ben diversificati anche sotto il profilo valutario. Se per i ...

Milano 'festeggia' il governo Conte : Le Borse europee chiudono positive con Piazza Affari positiva sulla formazione del nuovo governo e la fine dello stallo politico. Il Ftse Mib segna un rialzo dell'1,49% con lo spread tra Btp-Bund ...

Giuramento e campanella per il governo Conte. Salvini : sforbiciata agli immigrati che campeggiano : Roma, 1 giu. , askanews, Si è tenuta la cerimonia della campanella, che sancisce il passaggio di consegne tra Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte. Questi ha in precedenza giurato come presidente del ...

Habemus governo giallo-verde - Giuseppe Conte è premier : È governo Conte. L’avvocato di origini foggiane potrà fare finalmente il «difensore degli italiani», dopo il primo tentativo fallito, grazie all’intesa trovata giovedì pomeriggio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per un governo politico formato da Movimento 5 Stelle e Lega. L’esecutivo dovrebbe vedere tra i suoi Ministri Paolo Savona, ma non più all’Economia. A sostituirlo ci sarà infatti il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola ...

Conte al Quirinale. Già stasera la lista dei ministri. Chi sarà nella squadra : Gli aggiornamenti ora per ora 21.05 Conte al Quirinale Giuseppe Conte è salito al Quirinale. Con ogni probabilità già stasera porterà la lista dei ministri a Mattarella. 20.50 Juncker: "Gli italiani lavorino di più e siano meno corrotti" ?"Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi ...

Giallo sui movimenti di Conte : tutti lo danno a Roma ma spunta una foto a Firenze : Casomai non ce ne fossero abbastanza, si apre un altro Giallo intorno alla possibile e tanto sospirata formazione del governo. Questa volta il protagonista è ancora Giuseppe Conte , il docente ...

Sondaggi - la Lega si mangia la destra : +3% in 7 giorni - è al 27 - 5 e Contende il primato al M5s (che scende sotto il 30) : Se dal caos istituzionale del governo M5s-Lega saltato all’ultimo minuto esce un vincitore, quello è certamente Matteo Salvini. Almeno secondo i Sondaggi: secondo i dati di Swg per il TgLa7 la Lega non solo aumenta di altri 3 punti in una settimana (un’enormità per un periodo di tempo così breve), ma ora è arrivato a contendere allo stesso Movimento Cinque Stelle il primato tra le forze politiche. I Cinquestelle, infatti, registrano ...