Criminalità : gen. La Gala (Carabinieri) - in calo i reati predatori - in aumento truffe ad anziani : Padova, 5 giu. (AdnKronos) – Oggi presso Comando Legione Carabinieri Veneto in occasione del 204 anniversario della festa dell’Arma il comandante, gen. Giuseppe La Gala , nel presentare l’evento ha fatto anche un rapido bilancio dell’anno passato: si registra un sensibile calo dei reati consumati, soprattutto quelli predatori . Aumentano invece i delitti che colpiscono le fasce deboli: tra tutti le truffe agli anziani . ...

Agenti di quartiere - la proposta : "20mila assunzioni contro la (micro) Criminalità" : "La criminalità "micro" non esiste. E la sicurezza non è di destra né di sinistra. Per questo, per affrontare la questione vedo un'unica soluzione: l'assunzione di almeno 20mila...