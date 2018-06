Credito Valtellinese - CdA nomina Mauro Selvetti Amministratore Delegato : Mauro Selvetti diventa Amministratore Delegato di Credito Valtellinese . Lo ha deciso il CdA della Banca che ha cooptato e nomina to il Direttore Generale che assumerà la carica di A.D. con decorrenza ...

Credito Valtellinese sale verso 0 - 098 Euro : Prepotente rialzo per Credito Valtellinese , che mostra una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Credito Valtellinese è più fiacca rispetto all'andamento ...

Profondo rosso per Credito Valtellinese : Aggressivo ribasso per Credito Valtellinese , che passa di mano in perdita del 3,45%. L'andamento di Credito Valtellinese nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...