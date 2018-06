Crac Etruria | le storie dei truffati in aula | ' Dopo il dramma la beffa | per 400 euro

Da Etruria alle Venete - chi è stato risarcito (e chi no) dai Crack bancari : Tra i 2,2 miliardi di bond del Mps convertiti in azioni, i 190 milioni in via di rimborso per quelli di Etruria, Banca Marche, Carichieti e Ferrara e i 50 milioni delle Venete gli obbligazionisti hanno recuperato finora 2,6 miliardi su 2,9. Mancano dunque 300 milioni ...