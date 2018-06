Cottarelli | ' L' Inter ha bisogno di un centrocampo forte | serve uno come Strootman'

Cottarelli : "Spiraglio per governo politico" | Salvini : "No a Di Maio ok a esecutivo di emergenza | Interessi sui Btp volano al 3% : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli Interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

La Cremona di Cottarelli : Storia - Inter e quel sessanta sfiorato alla Maturità : Un ragazzo solare e disponibile ai tempi del liceo, «un professionista serio e alla mano» dopo gli studi in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena e il master in Economia alla London ...

Quando Di Maio su Cottarelli diceva : 'Suo programma interessante' - : Il 23 febbraio scorso a Sky TG24, il leader M5S esprimeva il suo apprezzamento per l'ex commissario alla spending review, ora premier incaricato, dicendo: "Il nostro ministro dell'Economia sicuramente attuerà parte del suo piano"

Quando Cottarelli diceva : “Io premier? Come se l’Inter mi chiedesse di sostituire Icardi” : Dopo le elezioni del 4 marzo, il nome di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano, era indicato tra i papabili per la guida di un governo tecnico o di scopo. Il 13 di marzo, rispondendo al Fatto.it, liquidò il retroscena con una battuta: “È Come se l’Inter mi chiedesse di giocare al posto di Icardi“. L'articolo Quando Cottarelli ...

Quando Cottarelli diceva : “Premier? Come se sostituissi Icardi all’Inter” : Dopo le elezioni del 4 marzo, il nome di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano, era indicato tra i papabili per la guida di un governo tecnico o di scopo. Il 13 di marzo, rispondendo al Fatto.it, liquidò il retroscena con una battuta: “È Come se l’Inter mi chiedesse di giocare al posto di Icardi“. L'articolo Quando Cottarelli ...

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai" E critica l'Europa (come Savona) L'intervista ad Affaritaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai Senza riforme arriva la Troika" L'intervista ad Affaritaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it

Cottarelli - ecco mister spending review. I suoi interventi VIDEO : Il piano di spending rewiev di Cottarelli era stato evocato di recente da Andrea Roventini, inizialmente scelto da Di Maio come ministro dell'Economia per il governo M5S. Critiche invece le sue ...

Quando Cottarelli diceva : 'Io premier? Come se l'Inter mi chiamasse al posto di Icardi' : Alla presentazione del suo ultimo libro 'I sette peccati capitali dell'economia italiana' , Feltrinelli, , a Roma, Carlo Cottarelli rispondeva così solo poche settimane fa ai nomi che circolavano per ...

Intervista a Cottarelli : “Programma M5s-Lega è irrealizzabile. Spending review? Poco o nulla” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha Intervistato l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, per capire per quale motivo le misure annunciate da Salvini e Di Maio sono sostanzialmente irrealizzabili e men che meno potranno essere introdotte tutte nel corso di una sola legislatura. .Continua a leggere

Carlo Cottarelli - l'intervista a Libero : 'Non c' è emergenza economica - possiamo rivotare' : Buongiorno presidente 'Presidente è uno dei pochi titoli che non ho, mi chiami dottore. Anche professore sarebbe esagerato. Insegno in università, ma a contratto, non ho mai vinto un concorso'. Ma ...