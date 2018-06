Così Conte può salvare l' Italia Una garanzia Savona in squadra Sulla

SVOLTA DELLA MERKEL?/ Così la Germania si prepara al dopo-Conte : In modo inaspettato, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha teso la mano al nuovo governo italiano targato M5s-Lega. Cosa nasconde la scelta di Berlino? MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:03:00 GMT)GOVERNO CONTE/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliCAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi, è ballottaggio Tajani-Renzi..., di M. Maldo

MotoGp – Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia : “contento - ma c’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

Conte esce di scena con l'auto blu : «La politica è Così. Io ce l'ho messa tutta» : Ora lo può fare, finalmente. Non è più costretto nel ruolo dell'Amico del Popolo, visto che è andata come è andata, e quindi può prendere l'autoblù Giuseppe Conte. Non il solito taxi che già ...

Salta il Governo Conte e il Tg2 intervista suo padre : "Meglio Così". Le nuove frontiere del Tgtainment : Giuseppe Conte non sarà il nuovo presidente del Consiglio: la notizia irrompe sui media a pochi minuti alle 20.00, in tempo per i Tg, e la già tesa situazione politica diventa drammatica, tra la dure dichiarazioni di Sergio Mattarella dal Quirinale e quelle guerrigliere di Di Maio via social e di Salvini in comizio a Terni e Spoleto.prosegui la letturaSalta il Governo Conte e il Tg2 intervista suo padre: "Meglio così". Le nuove frontiere del ...

[il retroscena] Da populista a europeista. Così Mattarella ha cambiato il discorso di Conte : Portavoce ed esecutore di un programma scritto anche da lui ma soprattutto da altri? O prototipo di quell'establishment che dovrebbe abbattere, secondo i suoi mandanti, e dunque l'uomo perfetto per ...

Così è stato imposto il prof. Conte al Quirinale : Roma. Arriva in taxi, teso di fronte ai carabinieri che gli fanno il saluto militare, lo sguardo basso, si abbottona la giacca, più una smorfia che un sorriso. Una piccola folla intanto lo applaude, su via XX Settembre: “Daje professò”, gli urlano. E qui un sospiro, forse un moto impaziente della te

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più Così scontato : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicità di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Governo - Conte in bilico : 'Così mi distruggono - ero in buona fede' : Un premier sconosciuto e un possibile ministro del'Economia di 82 anni, Paolo Savona , indicato dalla Lega, sostenitore dell'uscita dall'euro , provocano forti perplessità nel presidente Sergio ...

Giuseppe Conte puntuale o pasticcione? Così su Facebook alcuni allievi parlavano del loro prof : La fama improvvisa, si sa, ha effetti collaterali curiosi, come dimostra plasticamente il caso del professor Giuseppe Conte, candidato alla presidenza del Consiglio nel governo M5s-Lega. Entrato in un gigantesco tritacarne mediatico, che va da Volturara Appula, suo paese di origine, a Firenze fino a New York, il docente universitario è diventato anche un caso sui social, che sono ribolliti come una tonnara dopo una mia incursione in un gruppo ...

[Il retroscena] Non sarà il notaio del patto Lega-Cinque Stelle. Cosi Conte - il premier ufficioso ha rassicurato il Quirinale : ... , gli Esteri , Massolo, , la Giustizia , Bonafede, colui che ha portato Conte nella squadra 5 Stelle, , Ambiente , Costa, , Infrastrutture , Castelli, , Semplificazione , Fraccaro, , Economia , ...

FLOP M5S-LEGA/ Così il governo Conte rischia di portarci in recessione : Ci sono misure nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle che rischiano di portare l’Italia in recessione. CARLO PELANDA ci spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ Lega e M5s pronti a riportare l'Italia nella Prima Repubblica, di S. CingolaniI SOLDI PER IL PROGRAMMA DI governo?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli, di C. Pelanda

ATTENTATO ISIS IN INDONESIA/ Famiglia kamikaze - Così il silenzio del conte Ugolino si ripete : ATTENTATO ISIS in INDONESIA: A Surabaya una Famiglia reduce dalla Siria si è fatta saltare in 3 chiese cristiane provocando 11 morti e 41 feriti.