Cosa spinge Merkel ad andare incontro a Macron con pragmatismo

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma. L’insediamento del governo Lega-M5s in Italia ha creato preoccupazione nelle cancellerie europee dove il timore maggiore è un contagio di movimenti populisti. Non è rassicurante in Spagna l’arrivo al potere del socialista Pedro Sanchez, ostaggio dei partiti che l’hanno aiutato a deporre Marian